Magnicharters podría perder concesión si no acredita solvencia; AFAC da plazo tras suspensión de vuelos

Magnicharters Avión en la pista aerea

La aerolínea Magnicharters enfrenta un momento decisivo luego de tener que suspender sus operaciones, pues las autoridades federales advirtieron que podría perder su concesión definitiva si no acredita su solvencia financiera en el corto plazo.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que la empresa tendrá un plazo para presentar un plan que atienda las irregularidades detectadas y garantice condiciones seguras para operar.

De no cumplir con estos requisitos, las autoridades advirtieron que se procederá a la revocación definitiva de su concesión y del Certificado de Operador Aéreo (AOC), lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales.

Suspensión de vuelos y observaciones financieras

La crisis se agudizó el pasado 11 de abril, cuando la aerolínea decidió suspender de manera unilateral los vuelos programados durante dos semanas, lo que derivó en la suspensión temporal de su certificado para operar.

De acuerdo con la AFAC, desde enero de 2026 se realizó una verificación técnico-administrativa en la que se detectaron observaciones, principalmente relacionadas con la capacidad financiera de la empresa.

Aunque la autoridad confirmó que Magnicharters cumplía con las condiciones de seguridad operacional, advirtió que su situación económica podría representar un riesgo para mantener esas condiciones en el tiempo.

Tras la cancelación de vuelos, autoridades activaron un plan emergente en coordinación con aerolíneas, grupos aeroportuarios y el gobierno de Quintana Roo, con el objetivo de trasladar a pasajeros afectados a sus destinos.

Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al menos 18 vuelos han sido cancelados desde el 11 de abril, afectando rutas como Ciudad de México, Monterrey, Cancún, Huatulco y Mérida, además de que se han brindado asesorías a más de 140 personas.

El caso de Magnicharters se suma a una lista de aerolíneas que han dejado de operar en México por problemas financieros o administrativos, al final de una lista que incluye a Interjet o Aeromar, lo que ha encendido alertas en el sector.

Especializada en vuelos chárter y paquetes vacacionales, la empresa atribuyó la suspensión a problemas logísticos, aunque no ha detallado el alcance total de las afectaciones ni los mecanismos de compensación.

El futuro de la aerolínea dependerá ahora de su capacidad para responder a las exigencias de la autoridad, en un contexto donde la estabilidad financiera se ha vuelto clave para garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones en el sector aéreo.