Secretario Mario Delgado recibe Pliego Nacional de Demandas 2026 del SNTE

Recibe secretario Mario Delgado Carrillo el Pliego de Demandas 2026 del SNTE

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado recibió el Pliego Nacional de Demandas (PND) 2026 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entregado por su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, durante una reunión celebrada en el edificio sede de la dependencia.

El documento concentra las principales solicitudes del magisterio nacional, recabadas a través de la octava consulta nacional, en la que participaron más de un millón 549 mil trabajadores de la educación. Este ejercicio permitió integrar demandas relacionadas con condiciones laborales, salariales, profesionales y de infraestructura educativa.

Durante el encuentro, Mario Delgado informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) analizará de manera integral cada una de las peticiones, con el fin de evaluar su viabilidad y establecer una ruta de atención en el marco del diálogo institucional con la dirigencia sindical.

El titular de la SEP señaló que, conforme a las directrices del Gobierno federal, se revisa la posibilidad de un incremento al sueldo tabular, así como la consolidación de un nuevo sistema para la carrera docente, orientado a garantizar condiciones laborales más equitativas para maestras y maestros del país.

Además, indicó que se trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, el mantenimiento y el equipamiento de los planteles escolares en todos los niveles, con el objetivo de reducir los rezagos existentes y mejorar las condiciones en las que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Añadió que se busca asegurar que el pago de salarios y prestaciones se realice en tiempo y forma en todo el territorio nacional.

También destacó la importancia de avanzar en la profesionalización permanente del personal docente, así como en la reducción de la carga administrativa, a fin de que las y los educadores puedan concentrarse en las tareas sustantivas del trabajo educativo dentro del aula.

Por su parte, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, expuso los principales ejes que integran el Pliego Nacional de Demandas 2026, los cuales fueron construidos a partir de la participación directa del magisterio en la consulta nacional. Las demandas incluyen temas salariales, laborales, de seguridad social, desarrollo profesional y mejora de las condiciones físicas de los centros escolares.

El titular de la SEP afirmó que existe disposición de ambas partes para mantener un diálogo abierto con la comisión negociadora del sindicato, con el objetivo de alcanzar acuerdos que contribuyan al fortalecimiento de la educación pública y al desarrollo integral de las comunidades educativas.

En la reunión participaron también la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez; la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, así como otros funcionarios de la Secretaría de Educación Pública.

Cabe mencionar que la entrega del Pliego Nacional de Demandas forma parte del proceso anual de negociación entre el SNTE y el Gobierno federal, en el que se revisan las condiciones generales de trabajo del magisterio, los incrementos salariales y las políticas educativas que impactan directamente en el sistema educativo nacional.