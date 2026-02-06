SENER y CFE presentan esquemas para desarrollar proyectos mixtos de generación eléctrica

La Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentaron los Esquemas para el Desarrollo Mixto, nueva figura prevista en la Ley del Sector Eléctrico que busca impulsar proyectos estratégicos de generación eléctrica mediante la participación conjunta del sector público y privado, con reglas claras y certidumbre jurídica.

Durante una sesión informativa dirigida a actores del sector energético, la titular de la SENER, Luz Elena González, informó que los lineamientos generales de estos esquemas, publicados recientemente, contemplan la incorporación de 7 mil 500 megawatts de nueva capacidad de generación, con el objetivo de que los proyectos entren en operación antes de 2030.

La funcionaria explicó que las centrales se desarrollarán con tecnologías renovables, como energía eólica, fotovoltaica y termosolar, así como otras fuentes limpias, y estarán distribuidas en las siete regiones del país. Detalló que los proyectos serán bancarizables al contar con contratos de compra de energía a largo plazo por parte de la CFE, lo que permitirá asegurar flujos continuos de recursos, certidumbre jurídica y procesos transparentes y competitivos.

Los esquemas se enmarcan en el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que contempla una inversión global de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos.

En ese contexto, el sector energético concentra el 54 por ciento del total, con lo que se posiciona como el principal motor de la infraestructura nacional.

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Calleja, señaló que los lineamientos, publicados el pasado 28 de enero en el Diario Oficial de la Federación, representan una nueva etapa en la planeación y ejecución de proyectos estratégicos del sector eléctrico.

Subrayó que estos esquemas no implican privatización ni cesión de activos estratégicos, y que la rectoría del Estado en la industria eléctrica se mantiene, al conservar la CFE la planeación y la toma de decisiones estratégicas.

Añadió que los lineamientos definen los tipos de esquemas posibles, los criterios de elegibilidad, las modalidades de participación, las responsabilidades de las partes involucradas y los principios rectores, entre ellos la eficiencia económica, la viabilidad técnica, la sostenibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Ambas funcionarias coincidieron en que los Esquemas para el Desarrollo Mixto permitirán incrementar la capacidad de generación eléctrica, fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, impulsar la inversión en infraestructura y contribuir al desarrollo regional, con el interés público como eje central.