Sin fuero en Jalisco, detención de alcalde de Tequila se cumplió sin privilegios y contra la impunidad: Ramírez Cuéllar

CDMX — Promovente de desterrar de la Constitución la “vergüenza” que representa el fuero en el combate a la delincuencia y la corrupción, el vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, se dio sin obstáculos ante una investigación penal vinculada con el crimen organizado.

Ramírez Cuéllar refirió la histórica votación por unanimidad de 2016 en el Congreso jalisciense que eliminó la inmunidad penal con el fin de que todo servidor público, incluso alcaldes, sean investigados y respondan ante la ley si su conducta así lo demanda.

“El fuero se ha convertido en sinónimo de privilegio e impunidad, y no de una figura de protección institucional. La detención del presidente municipal de Tequila representa un hecho relevante en el combate a la corrupción, y es resultado directo de una decisión histórica tomada en esa entidad en 2016: la eliminación del fuero constitucional para los servidores públicos”, puntualizó el diputado zacatecano.

Dijo que esta decisión de los diputados locales de Jalisco fue ratificada por los ayuntamientos del estado, y hoy los funcionarios pueden ser investigados y detenidos sin necesidad de procesos políticos que anteriormente obstaculizaban la acción de la justicia.

Alfonso Ramírez Cuéllar refirió que, en el contexto de la ‘Operación Enjambre’, las autoridades federales actuaran de manera inmediata contra una red de corrupción que operaba desde el gobierno municipal de Tequila, sin que el cargo del alcalde funcionara como un mecanismo de protección o impunidad.

Insistió que la reforma de 2016 colocó a los servidores públicos en igualdad de condiciones ante la ley que cualquier ciudadano, cerrando una de las principales vías por las que durante años se filtró la corrupción en el ámbito gubernamental

“Por eso es importante eliminar el fuero para castigar a los políticos que violan la ley. No puede haber un solo funcionario que se esconda detrás de su cargo para evadir la justicia. Durante décadas, el fuero ha sido una coartada legal para la corrupción. Si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía en la política, tenemos que garantizar que quien abuse del poder enfrente consecuencias reales”, sostuvo”, reiteró el legislador que desde el año pasado ha impulsado la iniciativa de reforma a la Constitución para scceliminar el fuero.

Puntualizó que la detención del alcalde de Tequila y de otros altos funcionarios municipales no sólo representa un golpe contra una red criminal, sino también una prueba de que las reformas orientadas a eliminar privilegios sí funcionan cuando se aplican con voluntad política.

Indicó que lo ocurrido en Jalisco demuestra que cuando se eliminan los ‘blindajes legales’, la justicia puede actuar con rapidez y contundencia. “El mensaje es claro: nadie está por encima de la ley. Terminar con el fuero es terminar con la impunidad”.

Hasta ahora las iniciativas presentadas ante la Cámara de Diputados a favor de eliminar el fuero están estancadas, pero se estima que puede ser uno de los temas que contenga la propuesta de reforma electoral que se estima envíe la presidenta Claudia Sheinbaum a una de las dos cámaras del Congreso de la Unión.