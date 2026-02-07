El prestigio de la ingeniería se cimenta en el “profundo sentido humano”; rinden homenaje a Elías Ayub

CDMX — En un país como México en el que se cuestiona la obra pública en todos sus niveles, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de su subsecretario, Juan Carlos Fuentes Orrala, reconoció ante ingenieros civiles que la infraestructura es un puente hacia el desarrollo, la igualdad, la dignidad y coincidió en que el prestigio de la ingeniería se cimenta en su profundo sentido humano.

El funcionario federal participó el pasado viernes en un homenaje rendido a Alfredo Elías Ayub en el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), donde destacó a Elías Ayub como un hombre cuya vida profesional estuvo marcada por la convicción de que “la infraestructura es un puente hacia el desarrollo, hacia la igualdad y hacia la dignidad de México”, y que entendió como pocos, “que cada central hidroeléctrica, cada obra pública, es en realidad, una oportunidad para acelerar oportunidades y para abrir futuro”.

“Su visión técnica siempre estuvo acompañada de un profundo sentido humano: construir para servir, planear para incluir, innovar para transformar. Y bajo su guía, la ingeniería mexicana encontró rumbo, confianza y propósito”, dijo el subsecretario a nombre de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Destacó que el Premio Nacional de Ingeniería 2019 dejó un legado que recuerda que “muchas de las redes que hoy dan la luz y energía que mueve a México, llevan, de una u otra forma, su visión, su empeño y, sobre todo, su gran liderazgo. México no olvida a quienes han dedicado su vida a construir”, expuso.

Mauricio Jessurun, presidente del XL Consejo Directivo del CICM, hizo eco de este reconocimiento y recordó que, con su impulso natural para tender puentes entre asociaciones, visiones y generaciones, Elías Ayub asumió con responsabilidad su función como primer coordinador ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), iniciativa originada en el Colegio en 2024 como un órgano de la sociedad civil, que une a nueve cámaras, colegios y asociaciones, con más de cien profesionales, para emitir documentos de posicionamiento serios, técnicamente sustentados, para colaborar con las autoridades en la planeación de la infraestructura con visión de largo plazo, responsabilidad y sentido social.

Jessurun Solomou compartió que, una semana antes de su partida, Alfredo Elías Ayub le llamó para tener listo el documento de posicionamiento del CPI respecto a una ley deseable en materia de inversión en infraestructura.

“Incluso en la antesala de lo inevitable, su mente estaba en el país, en las instituciones, en el futuro”, subrayó el presidente del CICM.

En representación de Eugenio Laris Alanís, Próspero Ortega Moreno leyó el mensaje del primero, habiendo sido ambos amigos y colaboradores de Elías Ayub, e hizo un repaso de su trayectoria profesional, reconociendo su capacidad técnica, visión empresarial, sentido de responsabilidad y honestidad mostradas tanto en el sector público como en el privado.

Fernando Gutiérrez Ochoa, presidente de la Junta de Honor del CICM, a nombre del gremio, asumió el compromiso de honrar su memoria “no sólo con palabras, sino con nuestra conducta diaria, con ética, con profesionalismo, y con el mismo sentido del deber que él defendió a lo largo de toda su vida.

“Que su ejemplo nos siga exigiendo, nos siga orientando, nos recuerde que el prestigio de la ingeniería no se proclama, se construye todos los días, con responsabilidad, con congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace”, y finalizó deseando “que su vida siga siendo inspiración para nuestro Colegio y para nuestro país”.

A esta ceremonia se dieron cita aJuan Carlos Fuentes Orrala, subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); Próspero Ortega Moreno, en representación del ingeniero Eugenio Laris Alanís, ambos colaboradores del ingeniero Elías Ayub; Carlos Rojas Mota Velasco, amigo; Alfredo Elías Urdaneta, hijo y representante de la familia; Pablo E. Realpozo del Castillo, maestro de ceremonias; Fernando Gutiérrez Ochoa, presidente de la Junta de Honor del CICM y Mauricio Jessurun Solomou, presidente del XL Consejo Directivo del CICM.