Profeco comparte alternativas de bajo costo para convivir en familia

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) promovió la sección “Brújula de Compra” de la Revista del Consumidor, donde se concentran opciones de entretenimiento en todo el país con costos accesibles o incluso entrada gratuita.

A través de este apartado https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/media/revistas/sumario/su mario_brujula_de_compra_2026_1_XE9r0FzK.pdf , las y los consumidores pueden consultar sitios recreativos desde 10 pesos o sin costo, entre ellos museos, zonas arqueológicas, parques, planetarios y espacios culturales ubicados en distintas entidades de la República.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo Libre (ENUT) 2024, la mayoría de las actividades de convivencia y entretenimiento se realizan en casa o dentro de la localidad. Entre las más frecuentes se encuentran el uso de medios masivos de comunicación (15.4 horas por semana), la convivencia familiar y social (7.4 horas), los juegos y aficiones (5.2 horas), el deporte y ejercicio físico (5.1 horas), la asistencia a eventos deportivos o de entretenimiento (3.3 horas) y a eventos culturales (3 horas semanales).

La dependencia indicó que entretenerse cerca de casa permite ahorrar en transporte y hospedaje, reducir el estrés por traslados y fortalecer los vínculos familiares y personales. Asimismo, recuerda que muchas actividades relacionadas con el bienestar físico y emocional suelen postergarse por falta de tiempo, dinero o planeación.

Como ejemplo, Profeco señala que el Museo Prehistórico de Tepexpan, en el Estado de México, ofrece entrada gratuita de martes a domingo; el Museo de Historia Natural Alfredo Dugès, en Guanajuato, abre sin costo de martes a viernes; y el Primer Museo de la Talavera, en Puebla, también cuenta con acceso libre varios días de la semana.

Quedarse en casa es otra alternativa para aprovechar el tiempo libre, ya sea mediante la lectura, la cocina, rutinas sencillas de ejercicio, juegos de mesa en familia o cursos gratuitos en línea. Incluso, en la misma sección de la revista se incluye un comparativo de precios de distintos juegos de mesa para elegir la opción más conveniente.

Finalmente, Profeco recomienda pedir sugerencias a familiares o amistades que vivan cerca, con el fin de conocer mejor los espacios disponibles, sus horarios y características. La institución reiteró que la clave es convivir y compartir sin exceder el presupuesto, fomentando el bienestar sin afectar la economía familiar.

