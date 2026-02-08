Buques de la Armada de México traslada más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

La Secretaría de Marina, informó que por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, por conducto de la Armada de México, los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox zarparon del Puerto de Veracruz con más de 814 toneladas de víveres destinados a la población civil de Cuba.

En el Buque Papaloapan se transportan 536 toneladas de alimentos de primera necesidad como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal.

El Buque Isla Holbox, lleva poco más de 277 toneladas de leche en polvo. El buque Papaloapan zarpó del Puerto de Veracruz esta mañana a las 8 horas y el navío Isla Holbox al mediodía, por lo que se espera que arriben a su destino en cuatro días.

Además, están pendientes de ser enviadas más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol. Con estas acciones México mantiene viva su tradición de brindar ayuda a los pueblos hermanos que los necesitan, así como en los últimos meses lo ha hecho con las tragedias ocurridas en California, EU y en Chile, las inundaciones en Texas.