Bancos en septiembre ¿Abrirán los bancos este 15 de septiembre? Conoce cómo funcionará el servicio en las Fiestas Patrias (Pexels)

Ya es septiembre y estamos a nada de celebrar las Fiestas Patrias. Al ser un mes marcado por el aniversario de la Independencia de México, por ley a varios establecimientos y trabajadores les toca descansar.

Sin embargo, a muchos mexicanos les surge la duda de si habrá atención en las sucursales bancarias, ya que entre sus planes está hacer transferencias, depósitos, liquidación de servicios o trámites en ventanilla. Es por eso que aquí te contamos cómo funcionará el servicio bancario en estos días festivos.

¿Abren los bancos el 15 de septiembre?

A pesar de que el Grito de Independencia se celebra la noche del 15 de septiembre, el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indica que esta fecha se trabaja de manera normal.

En cambio, el 16 de septiembre sí está marcado como un día inhábil para el sistema financiero.

Por lo tanto, el martes 15 de septiembre los bancos operarán con total normalidad en sus horarios habituales, mientras que el miércoles 16 el descanso es obligatorio.

Eso sí: en el caso de las sucursales bancarias ubicadas dentro de plazas comerciales, supermercados o tiendas, no se debe dar por hecho que abrirán, ya que cada banco define su operación en estos espacios.

¿Habrá operaciones en las apps de los bancos este 15 y 16 de septiembre?

En el caso de las aplicaciones móviles, la banca por internet, los cajeros automáticos y otros canales electrónicos, todos seguirán disponibles durante el 15 y el 16 de septiembre, aunque la disponibilidad de algunas funciones dependerá de cada institución financiera.

Las transferencias bancarias mediante SPEI operarán con normalidad el 16 de septiembre. De igual forma, los cajeros automáticos estarán habilitados para retiros de efectivo, consultas de saldo y, según la sucursal y el equipo, depósitos u otros trámites.