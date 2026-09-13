Alejandro Robles: Tenemos una Dirigencia Morenista que Camina y hace Territorio

Alejandro Robles Alejandro Robles, secretario de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior del CEN de Morena, entregó ejemplares del periódico Regeneración, a habitantes y comerciantes de la zona de Los Culhuacanes de Coyoacán

Alejandro Robles, secretario de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior del Comité Ejecutivo Nacional de Morena sostuvo que las dirigencias nacionales y estatales de Morena “están en buenas manos con Ariadna Montiel y Paulo García”.

En este sentido, Robles Gómez se congratuló por la aprobación de su nombramiento como dirigente del partido Morena en la Ciudad de México y aseguró que esta decisión marca el inicio de un nuevo momento en la historia de la organización del movimiento en la capital.

Sostuvo que la llegada de Paulo García permitirá refrescar el trabajo partidista, fortalecer la organización territorial y acercar aún más al movimiento a las comunidades, con una perspectiva de territorio indispensable para alcanzar los próximos triunfos electorales.

“Estoy seguro de que Paulo García, de la mano de nuestra dirigente nacional, Ariadna Montiel, hará de la Ciudad de México un ejemplo de organización y de coordinación política. Estoy convencido de que juntos podrán construir un resultado memorable e histórico en favor de la izquierda, en favor de Morena y de la transformación”.

Así lo manifestó, en el marco de un recorrido que realizó por la zona de Los Culhuacanes de Coyoacán, evento en el que el responsable de la política exterior de Morena nacional, aprovechó la oportunidad para hacer entrega de ejemplares del periódico Regeneración, como una manera de acercar datos, acciones y números directamente a las comunidades y contrarrestar el creciente dominio de los algoritmos y de grandes intereses mediáticos.

Al saludar a comerciantes, familias y vecinos, y se dio tiempo de escuchar las peticiones de las personas, en el marco de un recorrido que realizó por el tianguis de la Diagonal Carmen Serdán.

En el encuentro madres y padres de familia expresaron su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por los resultados de su gobierno y en particular por los beneficios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez.

Los vecinos también plantearon propuestas y demandas ante el abandono que, señalaron, padecen diversas colonias de Los Culhuacanes por parte de la alcaldía Coyoacán.

Dicho recorrido, resaltó, es en respuesta al llamado de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, en el sentido de fortalecer el trabajo territorial y mantener una dirigencia cercana al pueblo.

“La dirigente (Montiel Reyes) ha señalado que el territorio es la raíz del movimiento y ha convocado a caminar las comunidades, realizar asambleas y estar cerca de la ciudadanía”, precisó.

Robles Gómez destacó el ejercicio de rendición de cuentas en territorio que realiza la Presidenta de la República, informando directamente a las comunidades sobre el ejercicio de los recursos públicos y los avances en educación, salud y seguridad, así como la defensa de la soberanía y dignidad de México.