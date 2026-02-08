CSP: “Es buena la inversión privada, pero hay asuntos que le corresponden al Estado”

Presidenta Claudia Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que es muy buena la inversión privada en el país, porque generan empleos, pero hay asuntos que le corresponden al Estado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la importancia de la inversión privada, que se instalen nuevas empresas, comercios y fábricas en el país, “que haya mucha inversión privada, porque genera empleo”, sin embargo, estableció, “hay asuntos que le corresponden al Estado.

“Si todo se lo dejamos al privado, al mercado, -abundó-, entonces mucha gente queda sin lo más básico para que una familia viva bien, viva tranquila, como una vivienda, un buen salario, o las posibilidades de poner una pequeña empresa o un negocio para poder tener un buen ingreso para las familias”

En este sentido, resaltó que el derecho a la educación para nuestros hijos, centros de salud y hospitales, es todo lo que tiene que hacer el gobierno, al tiempo que acusó que eso es lo que se olvidó durante el período neoliberal, durante 36 años.

“Fueron seis sexenios, que se pensó que todo lo debería hacer el privado y que el Estado tenía que abandonar todo lo que tenía que ver con lo que nosotros consideramos derechos y que entonces se consideraban mercancías, y entonces se hace si la gente trabaja y trabaja fuerte va a poder lograr todo lo que merece”, sostuvo.

Recuperando el estado de Bienestar

“Con la Cuarta Transformación estamos recuperando lo que llamamos el estado de Bienestar con la función social del Estado mexicano”, aseveró la Presidenta Sheinbaum Pardo, en el marco de una ceremonia de entrega de créditos para la vivienda en el estado de Nuevo León, ahora, dijo, estamos construyendo estas viviendas con un mínimo de 60 metros cuadrados qué es una superficie digna para una familia.

En el evento estuvo acompañada por varios integrantes de su gabinete federal y ampliado, así como por el gobernador de Nuevo León del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda.

La mandataria encabezó la entrega de 53 viviendas del desarrollo habitacional “Villas de Palmanova”, donde se construyen 1,576 casas del Infonavit, que se suman a los realizados a principios de este año en Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán y Chiapas, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, que construirá un millón 800 mil inmuebles en todo el país para los que menos tienen.

Desde el municipio de Juárez, en donde la jefa del Ejecutivo federal encabezó el evento “Programa de Vivienda para el Bienestar” con una entrega de casas para familias de la entidad, la mandataria federal recordó que hay familias que trabajan todo el día y no podían lograr ni siquiera que sus hijos llegaran a la preparatoria, porque no había suficientes preparatorias o familias que trabajaban mucho y no tenían un ingreso decente o quienes adquirieron un crédito de Infonavit y cada vez debían más.

Al respecto, recordó que en Nuevo León, la víspera se inauguró una preparatoria, ante la falta de suficientes planteles para atender la demanda educativa, ello a pesar de que durante la pasada administración se construyeron universidades y preparatorias, Sheinbaum Pardo señaló que todavía se necesitan más planteles educativos, porque durante 36 años se construyeron muy poquitas.

Insistió en que, está bien, para quienes tengan recursos para llevar a sus hijos a una escuela particular, “pero sí a quien no tiene recursos no le damos suficiente educación con las suficientes escuelas, entonces se vuelve un privilegio y nosotros queremos que sea un derecho, como está en el Tercero Constitucional”.

En este sentido, refirió que en Nuevo León se construyeron preparatorias en (los municipios de) García, en Juárez, “y este año se construyen otras dos más y las que sean necesarias para que los jóvenes accedan a la preparatoria”, como las universidades Benito Juárez y la Rosario Castellanos, y para que las universidades públicas del país abran más espacios y los jóvenes puedan ejercer su derecho a la educación.

La jefa del Ejecutivo Federal recordó que en el pasado, había que cumplir hasta con 23 requisitos para acceder a un programa de vivienda, y con puntos casi imposibles de cumplir, ahora solo se pide: ganar entre uno y dos salarios mínimos, tener seis meses de antigüedad en el trabajo y no tener hipoteca.

Viviendas, ya no más “huevitos” de 40 metros cuadrados

En el pasado, dijo, se construían viviendas alejadas de los centros urbanos “y muy chiquitas, con huevitos de 40 metros cuadrados”, y créditos impagables, porque se prestaban 200 mil y acababan debiendo un millón de pesos.

Al respecto, refirió el programa para quienes ya pagaron más del doble o triple de su vivienda, se han liquidado esos créditos en beneficio de cinco millones de familias, así como 400 mil familias del FovISSSTE, a quienes se les están reduciendo los créditos.

Aumento a los salarios mínimos y reducción de la pobreza

En su discurso, la mandataria también aprovechó para resaltar el incremento a los salarios mínimos que comenzó a registrarse desde la pasada administración, cuando el pago mensual estaba en menos de tres mil pesos y hoy se ubica en más de 9,500 “y queremos que siga aumentando”.

La Presidenta Sheinbaum Pardo recordó que gracias a los programas de Bienestar que significa derecho a la educación, a la salud, acceso a la vivienda y derecho a un ingreso justo para todas las familias mexicanas, en seis años la pobreza en el país se redujo en 13.5 millones de mexicanas y mexicanos, reduciéndose las desigualdades.

También se refirió a la visita que hizo la víspera a los trabajos de construcción de un nuevo hospital de especialidades del IMSS, el cual contará con más de 500 camas de hospital, en Santa Catarina, ya que recordó que durante el período neoliberal se dejaron de construir hospitales y los que habías empezaron a saturar y ahora lo que se está haciendo es construyendo más centros de salud más hospitales contratar más médicos “para que sea una realidad del derecho a la salud y que los medicamentos sean gratuitos, en cumplimiento al derecho a la salud que está en el Cuarto Constitucional”.