Suicidio infantil y en adolescentes, fenómeno silencioso y creciente

Suicidio en niñas, niños y adolescentes María Josefina Menéndez Carbajal, presidente ejecutiva de la Fundación Medita México, alertó que el suicidio en niñas, niños y adolescentes se ha venido incrementando en los últimos 20 años, y urgió a fortalecer las acciones que permitan revertir esta tendencia

El suicidio en niñas, niños y adolescentes, es un fenómeno silencioso, triste y muy doloroso, “que no debería ocurrir” y que lamentablemente se ha venido incrementando en la última década, advierte en entrevista con Crónica, María Josefina Menéndez Carbajal.

La presidente ejecutiva de la Fundación Medita México, a quien cariñosamente le llaman Maripina, advierte que esta crisis silenciosa está relacionada con depresión y ansiedad que viven niñas, niños y adolescentes entre 10 a 17 años, muchos de los casos originado por el entorno social y familiar que viven.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, resalta que los datos oficiales son apenas “la punta del iceberg”, ya que muchos de los suicidios en la población entre 10 y 17 años no se reportan como tal.

Suicidio infantil La tasa de suicidio infantil y adolescente de entre 10 a 17 años a nivel nacional se duplicó en los últimos 25 años, al pasar de 2 a 4.6 casos por cada 100 mil menores entre 2000 y 2025, respectivamente (La Crónica de Hoy)

Datos del INEGI señalan que la tasa de suicidio infantil y adolescente (de 10 a 17 años) se duplicó en los últimos 25 años, al pasar de 2 a 4.6 casos por cada 100 mil menores entre 2000 y 2025, respectivamente.

En el 2024 se registraron 9,051 muertes por suicidio en México “una de las cifras más altas de los últimos años”, de éstas, 727 muertes fueron suicidios en niñas, niños y adolescentes entre 10 a 14 años, con lo que “el suicidio se ha convertido en la cuarta causa de muerte a nivel nacional”.

“Muchas de esas muertes no se registran como suicidios y sí lo son”, y hay muchos casos en los que viven con depresión y aunque no llegan al suicidio, pero hay intentos repetidos que los llevan a dañar su alma y su cuerpo, por la situación emocional y condición física”.

Maripina advierte que el rol de la mujer en la familia cambió, no así el de los hombres, “y no hay que pensar en que se debería quitar oportunidades de crecimiento profesional a las mujeres, pero no se ha desarrollado una capacidad familiar efectiva que proteja y cuide a las y los niños”.

Además, la desigualdad y la pobreza siguen siendo un elemento importante: la falta de oportunidades no genera las mejores condiciones.

También está el maltrato físico, la violencia física, verbal, emocional. Las diferencias entre hombres y mujeres o de hombres hacia las mujeres y en consecuencia hacia las niñas y niños.

No se sienten escuchados

Aunado a la desigualdad, está la exclusión, porque niños y niñas reciben una negación de oportunidades para crecer y desarrollarse en condiciones óptimas y sentirse escuchados y acompañados, “porque el mismo estrés y ansiedad que viven niños y niñas lo viven los padres ante una situación laboral o de vida compleja o adversa”.

El uso de los videojuegos y celulares como un mecanismo de “acompañamiento”, en realidad los lleva a vivir en soledad, y es en donde sucede el grooming (acoso sexual de adultos hacia niñas y niños).

Pocos profesionales de la salud mental

María Josefina Menéndez subraya la importancia de tener más profesionales de la salud mental y adicciones, ya que apenas representan el 3% del total del personal del sector salud, y capacitarlos para atender a quienes llegan en una situación extrema de ansiedad y depresión.

“México cuenta con 0.36 psiquiatras por cada 10,000 habitantes, menos de la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2017.

En el 2024 se calculó que los psiquiatras en el sector público son de 1.1 por cada 100,000 habitantes, y esta escasez se agrava mucho más por la distribución territorial ya que el 34% de los psiquiatras y responsables de salud mental se concentran en la Ciudad de México, con una enorme carencia en el interior de la República.

Señales de alerta

Maripina alerta de las señales importantes para identificar que algo no anda bien con los infantes o adolescentes como: cambios drásticos de conducta, expresiones verbales o escritas como hablar de muerte, de desaparecer, dibujos recurrentes sobre la muerte.

Conductas autodestructivas, participar en retos riesgosos, conductas imprudentes, peligrosas, la autolesión, aislamiento familiar o social, y perder interés por actividades que antes se disfrutaba, “son conductas que deben encender los focos de alerta”, en madres, padres, cuidadores, amigos y buscar ayuda urgente.

Crianza con ternura

El primer paso, asevera, es procurar un proceso de crianza con ternura, construir un trato sensible y cariñoso, la regulación emocional es fundamental y, tener una acción muy clara de escucha y comunicación, abrirse a estar en contacto con las y los niños.

Respecto a la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para no permitir el uso de celulares en escuelas, Maripina aplaudió la medida para regular el uso de dispositivos electrónicos.

“Llegar a una escuela primaria y en el recreo verlos revisando su celular no es sano, ni sensato para nadie. Hay que hacerlos conscientes a ellos y los padres de familia que esto no es una imposición, sino una posibilidad real de desarrollo”.

Es la primera vez que un gobierno se enfoca por atender la salud mental, subraya, y que genera una Estrategia Nacional de atención mental para los jóvenes, el ABC de las emociones, todas las campañas de prevención y atención, campañas de sensibilización, “es un tema al que tenemos que entrarle toda la sociedad ya, porque este es apenas el primero de muchos pasos que se deben dar para revertir esta situación”.