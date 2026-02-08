Fibra E de la CFE fortalece su solidez financiera

La CFE Fibra E (FCFE18) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), confirmó su solidez financiera y su papel estratégico en el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión del país al convertirse en la primera emisora del sector en 2026 en presentar oportunamente su información financiera ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con lo que reafirma su compromiso con la transparencia y la disciplina financiera.

Durante el cuarto trimestre de 2025, los ingresos acumulados por Derechos de Cobro del Fideicomiso Promovido ascendieron a 24,618 millones de pesos (mdp). En el acumulado anual, estos ingresos alcanzaron 94,967 mdp, lo que representa un crecimiento de 4.4%, el más alto registrado desde 2022.

Al cierre de 2025, el rendimiento anual de 11.5%, casi el doble del 6.4% del índice de Fibras1 , es el resultado incomparable de un vehículo con acceso exclusivo a activos diversificados en todo el territorio nacional, respaldados por contratación permanente que brinda certidumbre en sus ingresos.