  Rector Lomelí: Exposición “Los grupos y otras revueltas artísticas” explora vínculos entre estética y política

Al inaugurar la exposición “Los Grupos y otras revueltas artísticas. Redes y colectividades en México, 1976-1985″, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, expuso que dicha muestra “explora los vínculos entre estética y política, pues las formas de protesta y las prácticas culturales de la época abrieron nuevas maneras de concebir lo público y de redefinir los significados de democracia, justicia y libertad”.

Señaló lo anterior, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), en donde se exhibe la muestra, la cual recupera el llamado fenómeno de “Los Grupos” el cual surgió en los años 70, como respuesta a un clima de represión estatal y transformación radical de los lenguajes artísticos.

Asimismo, el rector de la máxima casa de estudios resaltó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se consolidó como un espacio estratégico de crítica, donde la defensa de la autonomía se asumió como condición indispensable para generar saberes, sensibilidad y horizontes alternativos.

El rector Lomelí Vanegas, sostuvo que la UNAM añadió que el fenómeno de “Los Grupos” desafió el individualismo, cuestionó de raíz las lógicas del mercado del arte y vinculó de manera explícita la creación artística con la conciencia y la responsabilidad política.

En México surgieron más de una decena de estas agrupaciones como Proceso Pentágono, Tepito Arte Acá, Grupo Mira, No-Grupo y Polvo de Gallina Negra, este último considerado el primer colectivo de arte feminista en nuestro país.

“Los Grupos nos recuerda que el arte es instrumento de transformación social y que la cooperación no diluye la creatividad; por el contrario, la amplifica. También nos invita a articular el arte y la cultura con la justicia social, a reconocer el papel de las instituciones de educación superior en la edificación de sociedades democráticas, incluyentes y plurales, y a recordar que las manifestaciones artísticas han sido —y seguirán siendo— un territorio de resistencia y esperanza. Nos impulsa a imaginar las formas de organización que resultan pertinentes y necesarias, tanto para el presente como para el futuro”, puntualizó.

Acompañado de los coordinadores de Difusión Cultural y de Humanidades, Rosa Beltrán Álvarez y Miguel Armando López Leyva, respectivamente; y el curador adjunto del MUAC, Jaime González Solís, Lomelí Vanegas subrayó que la exposición es resultado de años de trabajo intelectual y riguroso, desarrollado de manera conjunta por el MUAC, el Instituto de Investigaciones Estéticas y la séptima generación de la Maestría en Historia del Arte de nuestra casa de estudios.

En su oportunidad, la directora general de Artes Visuales y del MUAC, Tatiana Cuevas, resaltó que la exposición muestra la investigación, el diálogo y colaboración entre las tres entidades universitarias, y que es un proyecto que sostiene sólidamente los tres ejes sustantivos de la UNAM: investigación, educación y difusión de la cultura.

“Los Grupos y otras revueltas artísticas enfatiza las contribuciones de la educación superior —y en particular de la UNAM— en el desarrollo del campo artístico en México durante un periodo marcado por la agitación política y social.

En este sentido, reconoció el trabajo y acompañamiento de las y los artistas que formaron parte de los grupos y colectividades que transformaron radicalmente la producción, circulación y distribución del arte durante el periodo que aborda esta exposición, ratificando, entonces y ahora, las posibilidades de enunciación y lucha desde el arte”, comentó.

A su vez, la directora del Instituto de Investigaciones Estéticas, Angélica Velázquez Guadarrama, remarcó que confluyen investigación, docencia, práctica curatorial y el debate crítico en torno al arte contemporáneo, con la presentación de momentos claves de cohesión y de redes de colaboración entre agrupaciones artísticas que cuestionaron las lógicas sociales, institucionales y políticas en un contexto convulso, autoritario y represivo.

La exposición, subrayó, plantea el qué significa hoy trabajar en grupo y cómo pensar nuevas lógicas organizativas desde la cultura y la universidad pública, que posibiliten otras formas de acción política.

Invita a pensar en nuevas estrategias, frente a los conflictos políticos, las luchas identitarias, las violencias urbanas, la crisis climática y los regímenes de control e hipervigilancia digital que vivimos hoy y que exigen posicionarnos y repensar el arte desde la urgencia y la transformación.

Fernanda Dichi, alumna de la Maestría en Historia del Arte, indicó que el proyecto de la exposición se desarrolló durante su formación académica y tiene como objetivo la revisión y reflexión de las producciones de 25 agrupaciones artísticas, que a través de nuevos lenguajes respondieron a un contexto de urgencias como los movimientos estudiantiles, obreros, agrarios, la represión y violencia del Estado mexicano, las dictaduras en América Latina y la lucha feminista.

“La pertinencia e importancia de realizar este proyecto dentro de nuestra Universidad recae en que una gran parte de esta revolución artística se gestó dentro de sus aulas, siendo esta resultado del ímpetu de estudiantes y profesores que cuestionaron las estructuras anquilosadas del sistema educativo artístico e impulsaron nuevas pedagogías que se caracterizaron por el diálogo continuo, la experimentación y la horizontalidad”, subrayó.