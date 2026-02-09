Atacan con explosivo instalaciones municipales de Escuinapa, Sinaloa

Ataque con explosivo sacude instalaciones municipales de Escuinapa. Presunto ataque con dron al refugio de elementos del Ejército (@entreveredas)

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informo este 9 de febrero, sobre una agresión con un artefacto explosivo contra instalaciones municipales en Escuinapa, Sinaloa.

La SSP del estado, reportó dos heridos tras un ataque con artefacto explosivo contra las instalaciones de la Policía Municipal del municipio de Escuinapa.

De acuerdo con información de medios locales, las personas lesionadas fueron identificadas como un elemento del Ejército mexicano y un trabajador del ayuntamiento, quienes recibieron atención médica inmediata y, al momento, se encuentran fuera de peligro.

El alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, declaró sobre el ataque con bombas al gimnasio municipal, que sirve como refugio para elementos del Ejército mexicano, que posiblemente se trató de una acción directa.

Para su ejecución se utilizó un dron, desde el cual se arrojó el explosivo, señaló el funcionario municipal, “esto no es normal, pero nos ha estado pasando en los últimos meses”, dijo el alcalde municipal de Escuinapa respecto al atentado.

El ataque con un artefacto explosivo provocó la movilización de las fuerzas federales y generó pánico en los alrededores de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Escuinapa.

¿Qué se sabe del ataque a instalaciones municipales de Escuinapa?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, tras el ataque con un artefacto explosivo al gimnasio municipal ubicado en las instalaciones de la policía municipal, elementos de seguridad que conforman el grupo interinstitucional se desplegaron un operativo para dar con los responsables del atentado.

Además, según información de medios locales, testigos señalan que los explosivos fueron arrojados desde el exterior de la sede de la corporación policial.