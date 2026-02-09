La Federación invertirá más de 140 mil mdp en Becas para el Bienestar: Mario Delgado

Gobierno de México invertirá más de 140 mil mdp en Becas para el Bienestar

Eel secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó este lunes en Palacio Nacional, que para 2026 el Gobierno Federal destinará una inversión de 140 mil 389 millones 658 mil 900 pesos al programa de Becas para el Bienestar, en beneficio de 22.8 millones de estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y superior.

El titular de la SEP subrayó que antes de 2018 no existía un sistema de becas de esta magnitud y que, con la llegada del actual gobierno, el número de beneficiarios creció de manera constante, al pasar de 7.2 millones en 2019 a 22.8 millones de becarios y becarias a nivel nacional en 2026.

Desde el pasado 3 de febrero, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) inició las asambleas informativas en todas las primarias públicas del país para incorporar a 8 millones 417 mil 182 niñas y niños de primero a sexto de primaria, con el objetivo de entregar apoyos para útiles y uniformes escolares para el ciclo escolar 2026–2027, a través de la Beca Rita Cetina.

Mario Delgado precisó que este beneficio será anual y consistirá en 2 mil 500 pesos para todas y todos los niños de primaria para garantizar mejores condiciones de aprendizaje y reducir las brechas educativas desde los primeros niveles de enseñanza.

Informó que la semana pasada, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y con la presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se inició la entrega de tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra para transporte a más de 44 mil estudiantes de Educación Superior, ampliando la cobertura de los programas sociales en materia educativa en la entidad.

El programa de Becas para el Bienestar ha permitido un cambio estructural al pasar de un modelo que marginaba a las y los jóvenes a uno que hoy los reconoce como becarios de los distintos sistemas de educación.