Ebrard no prevé cambios inmediatos en los aranceles de EU pese a elecciones

Marcelo Ebrad CIUDAD DE MÉXICO, 26MARZO2026.- Marcelo Ebrard, secretario de Economía, hizo el anuncio del Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, consideró que los aranceles impuestos por Estados Unidos difícilmente cambiarán de manera drástica en el corto plazo, incluso si los demócratas obtienen un resultado favorable en las próximas elecciones. Explicó que estas medidas ya representan ingresos importantes para el gobierno estadounidense, por lo que no espera que desaparezcan rápidamente ante un posible cambio en el equilibrio político.

Entrevistado en las instalaciones de la dependencia, el funcionario señaló que todavía no existe una tendencia definitiva sobre los resultados electorales y que anticipar sus efectos en la relación comercial sería especulativo. Añadió que México mantiene conversaciones con sus contrapartes estadounidenses para defender sus intereses y avanzar en los temas pendientes.

Negociaciones comerciales

Ebrard explicó que el gobierno mexicano continúa presentando argumentos y propuestas en las conversaciones comerciales, en un proceso que requiere constancia y seguimiento. Aunque reconoció que existen diferencias en algunos puntos, sostuvo que también se han logrado avances y que ambas partes mantienen canales de comunicación.

“Las conversaciones van avanzando, con los argumentos que México va presentando”, afirmó al referirse al trabajo que se realiza con las autoridades estadounidenses.

El secretario indicó que las negociaciones no tienen una fecha definida para concluir, debido a que los temas se discuten de manera gradual y no siempre existe coincidencia entre las posiciones de ambos países. Por ello, señaló que los resultados podrían conocerse en los próximos días o semanas, aunque evitó anticipar cuándo se alcanzarán acuerdos concretos.

Sobre el impacto de las elecciones en Estados Unidos, reiteró que el resultado político no necesariamente implicaría un cambio inmediato en la política arancelaria. Desde su perspectiva, los ingresos que generan estas medidas son un factor que dificulta prever una modificación rápida, independientemente de qué partido obtenga mejores resultados.

Centros de datos e inversiones tecnológicas

Durante la entrevista, Ebrard también habló sobre el desarrollo de centros de datos en México y destacó su importancia para ampliar las capacidades tecnológicas del país, facilitar el acceso a herramientas de inteligencia artificial y desarrollar habilidades especializadas.

El funcionario consideró que estas instalaciones forman parte de una transformación tecnológica que está modificando la manera en que se procesa y utiliza la información. En ese contexto, recordó que existen proyectos anunciados por más de 8 mil millones de dólares, los cuales, aseguró, avanzan conforme a los tiempos y planes establecidos.

Ebrard señaló que los centros de datos requieren condiciones específicas para operar, entre ellas un suministro suficiente de electricidad y sistemas de enfriamiento. En materia energética, explicó que se realizan inversiones en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender las necesidades de estas instalaciones.

Menor consumo de agua y ubicación estratégica

El secretario también destacó que las nuevas tecnologías para el funcionamiento de los centros de datos permiten reducir el consumo de agua utilizado en los procesos de enfriamiento, uno de los aspectos que generan preocupación por el impacto de estas instalaciones en los recursos naturales.

Además, explicó que la ubicación de los centros de datos es importante porque deben encontrarse cerca de los puntos donde se consume la información que procesan. La distancia influye en el tiempo de respuesta de los servicios digitales, por lo que su localización forma parte de las decisiones para desarrollar este tipo de infraestructura.

Para Ebrard, estos proyectos representan una oportunidad para que México fortalezca sus capacidades tecnológicas y aproveche el crecimiento de los servicios digitales. Su desarrollo, sin embargo, requiere inversiones que permitan garantizar el suministro eléctrico y mejorar la eficiencia de los recursos utilizados.