CFE presenta avances de proyectos eléctricos a diputadas y diputados

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para presentar los avances de los principales proyectos de infraestructura eléctrica del país y atender las necesidades de las entidades que representan.

El encuentro fue encabezado por la presidenta de la comisión legislativa, Rocío Adriana Abreu Artiñano, quien destacó la importancia de mantener una relación cercana, plural y respetuosa entre la empresa pública y el Poder Legislativo.

La legisladora reconoció la disposición de Calleja Alor y del personal de la CFE para escuchar y dar seguimiento a las peticiones de las y los diputados.

Por su parte, la directora general afirmó que la institución mantiene sus puertas abiertas y señaló que el diálogo con los representantes populares permite conocer de primera mano las necesidades de cada región y fortalecer los programas de trabajo en territorio.

CFE reporta avances en generación eléctrica

En el marco del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la CFE presentó los avances de 41 proyectos estratégicos de generación, que representan una capacidad adicional de 11 mil 464 megawatts (MW).

Asimismo, expuso el programa de expansión de la Red Nacional de Transmisión, que contempla 117 proyectos y 406 obras hacia 2030, con el propósito de ampliar y fortalecer la infraestructura necesaria para transportar la energía eléctrica.

En materia de distribución, la empresa informó sobre más de 7 mil proyectos de modernización de redes, orientados a mejorar la calidad y continuidad del suministro. También compartió detalles de los operativos especiales de mantenimiento que se llevan a cabo en distintas regiones del país.

Diputados plantean inquietudes sobre tarifas y obras

Durante el intercambio, las y los legisladores presentaron inquietudes y propuestas relacionadas con las tarifas eléctricas, los subsidios al consumo doméstico, la construcción de subestaciones y la electrificación de comunidades.

También solicitaron información sobre el mantenimiento de las redes, los adeudos de organismos públicos y los mecanismos de facturación y atención a las personas usuarias.

La reunión permitió abordar los criterios de aplicación de las tarifas y los procedimientos comerciales de la CFE, además de plantear la necesidad de conocer con mayor detalle los proyectos y las obras que se desarrollan en las entidades representadas.

En el encuentro participaron las diputadas Olga Leticia Chávez Rojas, Patricia Flores Elizondo, Verónica Martínez García y Tey Mollinedo Cano, así como los diputados Omar Antonio Borboa Becerra, Antonio Lorenzo Castro Villarreal, Francisco Javier Velázquez Vallejo, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, Theodoros Kalionchiz de la Fuente y Reginaldo Sandoval Flores.

Acuerdan dar seguimiento a solicitudes

Como resultado de la reunión, la CFE acordó compartir información sobre los proyectos correspondientes a cada entidad federativa, coordinar visitas técnicas a instalaciones estratégicas y mantener canales permanentes de comunicación con las y los legisladores.

Estos compromisos buscan dar seguimiento puntual a las solicitudes planteadas y fortalecer la coordinación entre la empresa pública y la Cámara de Diputados en materia de infraestructura y servicios eléctricos.

La CFE señaló que este acercamiento forma parte de sus esfuerzos de colaboración con el Poder Legislativo para atender las necesidades de las distintas regiones del país y contribuir a mejorar el suministro eléctrico para las familias mexicanas.