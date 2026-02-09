Huelga en el Monte de Piedad: la casa de empeño confirma dónde tiene los artículos de sus clientes

Huelga en el Monte de Piedad Siguen las dudas y quejas de los usuarios que tienen artículos en la casa de empeño

La huelga que mantiene cerradas las sucursales del Nacional Monte de Piedad desde el 1 de octubre de 2025 continúa sin una fecha definida de resolución y mantiene en suspenso a miles de clientes en todo el país.

El paro laboral detuvo por completo los servicios de empeño, la entrega de artículos y la apertura de nuevos préstamos, lo que genera afectaciones económicas directas para los usuarios.

¿Dónde tiene los artículos empeñados el Nacional Monte de Piedad durante la huelga?

El Nacional Monte de Piedad explicó que las prendas empeñadas están resguardadas en bóvedas de alta seguridad dentro de las sucursales cerradas.

Estos espacios concentran miles de objetos que forman parte de contratos vigentes y concluidos, y su apertura requiere personal autorizado, protocolos de seguridad y operación interna que actualmente no están activos.

Durante la huelga, nadie tiene acceso a esas bóvedas. Esto incluye tanto a empleados administrativos como a clientes. La institución señaló que esta imposibilidad material es la razón por la cual no se pueden entregar los artículos, aun cuando los usuarios ya hayan cumplido con el pago total de su préstamo prendario.

La institución confirmó que, mientras el conflicto sindical permanezca activo, no es posible acceder a las bóvedas donde se resguardan las prendas de los clientes.

Huelga en el Monte de Piedad: ¿Qué sucursales están abiertas?

Desde el inicio de la huelga, ninguna sucursal del Nacional Monte de Piedad opera de manera presencial. Esto implica la suspensión de trámites relacionados con empeños vigentes, refrendos presenciales y, principalmente, la entrega de artículos ya pagados.

El Nacional Monte de Piedad reiteró a través de sus redes sociales que no cuenta con una fecha estimada para la reapertura de sus sucursales. La institución explicó que, al no existir un acuerdo con los trabajadores, no es posible establecer un calendario para la reactivación del servicio.

Cualquier información oficial, añadió, será difundida únicamente a través de sus canales institucionales.

¿Qué ocurre con los pagos y las prendas durante la huelga del Monte de Piedad?

El 1 de diciembre de 2025, el Nacional Monte de Piedad emitió un comunicado en el que detalló medidas para reducir el impacto del paro en los clientes. Entre las acciones anunciadas se encuentra la ampliación de los plazos de pago mediante el ajuste de las fechas de comercialización, así como un refrendo adicional aplicable a todos los empeños, incluidos joyas, vehículos y artículos diversos.

La institución también informó que absorberá los costos de custodia durante el periodo de suspensión de actividades y que cubrirá las comisiones generadas por pagos realizados en tiendas Oxxo y sucursales Banamex. Además, aseguró que no se generarán cargos adicionales mientras continúe la huelga.