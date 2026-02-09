Identifican 3 cuerpos de los 10 mineros desaparecidos en La Concordia

Mineros Mineros secuestrados en Sinaloa. (Especial)

Tres de los diez trabajadores mineros desaparecidos el pasado 23 de enero en el municipio de La Concordia en Sinaloa, han sido identificados entre los restos hallados en una fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde.

Los restos identificados hasta el momento, pertenecen al ingeniero minero José Ángel Hernández Vélez, originario de Zacatecas, quien fue localizado el pasado 6 de febrero y su identidad se confirmó mediante estudios forenses y genéticos.

La segunda víctima identificada, se trata de Ignacio Aurelio Salazar Flores, ingeniero geólogo también originario de Zacatecas, quien fue reconocido por sus familiares de acuerdo con fuentes.

El tercero identificado hasta el momento es el geólogo José Manuel Castañeda Hernández, quien fue reconocido mediante pruebas forenses.

Se informa que la investigación del caso está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aunque se espera que entre los restos encontrados en la fosa estén los de otros mineros desaparecidos, las autoridades no han brindado información sobre cuántos restos fueron hallados en el sitio ni el avance de las investigaciones.

Los desaparecidos, empleados de la empresa minera canadiense, Vizsla Silver, fueron sustraídos de su lugar de trabajo por un grupo armado y desde entonces se desconoce su ubicación. Hasta el momento hay cuatro detenidos presuntamente relacionados con el caso.