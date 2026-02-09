ISSSTE instala en la CDMX módulos itinerantes de vacunación contra el sarampión

vacunación contra el sarampión El ISSSTE llama a personas menores de 49 años a vacunarse contra el sarampión, si no tienen antecedentes de vacuna sean o no derechohabientes para protegerse contra esta enfermedad altamente contagiosa

Ante el incremento de casos de sarampión a nivel nacional, el ISSSTE se sumó a la jornada de vacunación contra esta enfermedad, con la instalación de módulos en la ciudad de México, para aplicar este biológico triple viral, que además protege contra rubéola y parotiditis (paperas), así como la SR, (doble viral), contra sarampión y rubéola.

Ello, debido a que a la fecha en todo el país se han contabilizado más de siete mil personas que han contraído esta enfermedad viral, altamente contagiosa y en casos extremos podría ocasionar la muerte.

Al respecto, es importante destacar que el sarampión, puede atacar órganos vitales, provocando neumonía, encefalitis (inflamación cerebral), deshidratación grave, debilidad del sistema inmunológico, lo que puede dejar a las personas vulnerables a otras infecciones fatales durante meses.

Ante ello, el ISSSTE, encabezado por su director general se ha sumado a la jornada de vacunación en la Ciudad de México para prevenir la propagación de esta enfermedad, a través de estos biológicos, los cuales son seguros, efectivos y necesarios para evitar más brotes.

El instituto destacó la importancia de que aquellas personas menores de 49 años que no tengan antecedentes de haber recibido dicha vacuna, o que no estén seguras de tener completo su esquema acudan a aplicarse este biológico.

En el caso de infantes, es importante recordar que se deben recibir tres dosis: la primera de cero a los seis meses de vida; la segunda, a los 18 meses y el refuerzo después de los 10 años, y para estos menores, en caso de que les falte una dosis, deberán acudir a recibir ese refuerzo.

Con el fin de reforzar acciones que permitan proteger a un mayor número de personas, el pasado domingo el ISSSTE instaló puestos de vacunación con los biológicos antes mencionados (SRP, triple viral y la SR: doble viral.

Estos módulos itinerantes brindarán atención de lunes a domingo, en horario de 09:00 a 22:00 horas; el Instituto llama a vacunarse a la población de menos de 49 años, de manera gratuita y sin importar derechohabiencia.

El ISSSTE, encabezado por su director general, Martí Batres Guadarrama, puntualizó que en la Ciudad de México, los módulos se instalaron en el Bosque de Chapultepec, frente a la Puerta de los Leones, así como en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, atendiendo hasta las 22:00 horas.

Asimismo, se enfatizó que se continuará con la instalación de módulos itinerantes en la Ciudad de México, de lunes a domingo, de 09:00 a 22:00 horas, así como en unidades de primer nivel de atención, en donde se podrán atender a todas las personas que se presenten, de manera gratuita, sin importar si son derechohabientes o no, en concordancia con las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para evitar la propagación de esta enfermedad.