Marina lleva atención médica a casi 27 mil personas en comunidades aisladas del Golfo

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, brindó atención médica y apoyos comunitarios a 26,692 personas durante la Primera Fase “Litoral Golfo” del Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, realizada del 19 de enero al 8 de febrero de 2026.

Las acciones se desarrollaron en 99 comunidades de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde personal naval trabajó en coordinación con autoridades del sector Salud para ofrecer servicios gratuitos a la población.

Servicios médicos y apoyos comunitarios

Durante la jornada, se brindaron 16,949 servicios médicos, que incluyeron consultas generales y visitas domiciliarias a personas con movilidad limitada y adultos mayores.

Asimismo, se impartieron 5.066 pláticas de salud preventiva y se ofrecieron distintos apoyos comunitarios como:

1,952 servicios de peluquería

78 reparaciones de electrodomésticos

486 servicios veterinarios

1,858 acciones de fumigación y recolección de basura

Estas actividades buscaron atender no solo la salud física, sino también las condiciones sanitarias y de bienestar general de pobladores en localidades donde el acceso a servicios básicos es limitado.

Despliegue operativo

Para esta primera fase participaron 193 elementos navales, quienes se apoyaron de seis ambulancias y 17 vehículos tipo autobús, pick up, comando y redilas para su traslado a las comunidades.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el derecho a la salud y acercar servicios médicos profesionales a poblaciones en situación de vulnerabilidad.