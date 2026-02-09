Migrante mexicano denuncia golpiza injustificada de agentes de ICE

Un migrante mexicano de 31 años, identificado como Alberto Castañeda Mondragón, denunció que fue severamente golpeado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante su arresto en St. Paul, Minnesota, lo que le provocó ocho fracturas en el cráneo y múltiples hemorragias cerebrales. Su testimonio ha generado controversias y pedidos de investigaciones sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias.

El incidente ocurrió el pasado 8 de enero de 2026, frente a un centro comercial en St. Paul, cuando Castañeda Mondragón se encontraba con un amigo. De acuerdo a agentes del ICE, rodearon el automóvil, lo sacaron por la fuerza, lo tiraron al suelo y comenzaron a golpearlo, incluso con una porra metálica en la cabeza. Después lo trasladaron a un centro de detención donde, dijo, continuaron las agresiones.

Tras la detención, el migrante fue llevado a un hospital, donde los médicos detectaron ocho fracturas de cráneo y al menos cinco hemorragias cerebrales, lesiones que pusieron en riesgo su vida. Castañeda Mondragón relató que, debido a la gravedad de las lesiones, incluso sufrió una pérdida temporal de memoria al grado de no recordar que tenía una hija.

La versión oficial de los agentes del ICE, sin embargo, ha sido muy diferente. Inicialmente, dijeron al personal médico que el migrante “se lanzó intencionalmente de cabeza contra una pared de ladrillos” mientras estaba esposado, provocándose las lesiones. Esta versión fue cuestionada de inmediato por personal sanitario, ya que una tomografía computarizada mostró fracturas en varias partes del cráneo que no coincidían con una caída contra una pared.

“Nunca hubo una pared”, afirmó Castañeda Mondragón en español al medio que dio a conocer su caso. Explicó que los golpes que recibió no correspondían con un accidente, sino con una agresión directa.

El caso ha generado tensión entre las autoridades locales, el personal de salud y los agentes federales, y ha reabierto el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de ICE en operativos migratorios. La ley de Minnesota obliga a los profesionales de salud a reportar lesiones que podrían derivar de un delito, pero hasta ahora no está claro si se realizó dicho reporte.

La situación también ha llamado la atención de autoridades políticas. Funcionarios estatales, incluido el gobernador de Minnesota, han expresado su preocupación por el incidente y han pedido una investigación completa y transparente para determinar qué ocurrió realmente y si las acciones de los agentes fueron justificadas.

Documentos judiciales muestran que Castañeda Mondragón ingresó legalmente a Estados Unidos en 2022 con una visa de trabajo, pero su detención se produjo después de que identificara que había excedido el tiempo permitido de estancia. Más tarde, un juez federal determinó que su arresto fue legal y ordenó su liberación.

El migrante, que ahora enfrenta un largo proceso de recuperación física y emocional, planea presentar una queja formal contra ICE y buscar apoyo legal. Mientras tanto, continúa recibiendo ayuda de las organizaciones y vecinos de Minnesota, quienes han expresado solidaridad y justicia.