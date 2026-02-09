Número de becarios en el país aumento un 217% de 2019 a 2025

Mario Delgado Carrillo secretario de Educación Pública informo que en el periodo de 2019 a 2026 el número de beneficiarios de becas para estudiantes, desde primaria hasta universidad creció 217 por ciento.

Estas becas tienen el objetivo de que ninguna niña, niño, adolescente y joven se quede sin estudiar por falta de recursos económicos en todo el país

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que en 2019 el número de becarios era de 7.2 millones, quienes recibieron apoyos por 58.2 mil millones de pesos. Para 2025, ya en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el número de beneficiarios ascendió a 13.3 millones de alumnas y alumnos, con una inversión de 128 mil 627 millones 317 mil 661 pesos.

Se espera que para 2026 el número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que recibirán una beca ascenderá a 22.8 millones de beneficiarios, con una inversión superior a los 178.2 mil millones de pesos.

La entrega de becas constituye la política pública más grande y de mayor impacto para las y los estudiantes, así como para sus familias, al brindarles recursos que les permiten continuar sus estudios, aprender, desarrollarse y cumplir sus sueños.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, agregó que en 2025 la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica (secundarias) registró 8 millones 851 mil 348 beneficiarios, con una inversión de 76 mil 622 millones 524 mil 594 pesos. Asimismo, la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior apoyó a 4 millones 94 mil 419 estudiantes, con una inversión de 40 mil 131 millones 620 mil 475 pesos.

A lo anterior se suma la nueva Beca Gertrudis Bocanegra que en 2026 ya tiene registrados a más de 44 mil universitarios y que forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Destacó que, por instrucciones de la Presidenta, la Beca Universal Rita Cetina se ampliará en 2026 a alumnas y alumnos de primero a sexto grado de primaria de todo el país, por lo que sus familias recibirán un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante, destinado a la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Finalmente, Julio León informó que durante febrero se llevan a cabo las asambleas informativas en todas las primarias públicas del país, para orientar a las familias sobre el proceso de registro y acceso a esta nueva beca.