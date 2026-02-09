Olga Sosa impulsa ampliación del puente Reynosa-McAllen para fortalecer inversión en Tamaulipas

La senadora Olga Sosa y diputada Magaly Deandar se reunieron con el Mayor de McAllen Javier Villalobos para impulsar el puente fronterizo

La senadora Olga Sosa Ruiz impulsa la ampliación del puente fronterizo Reynosa-McAllen como un proyecto estratégico para fortalecer la infraestructura carretera y crear condiciones que favorezcan la atracción de inversión en Tamaulipas, al considerar que el desarrollo de la frontera es un factor clave para mejorar la seguridad, el flujo económico y las oportunidades de bienestar en la región.

El proyecto fue abordado en una reunión de trabajo binacional en la que participaron autoridades de México y Estados Unidos, con la finalidad de dar seguimiento técnico y establecer una estrategia de implementación gradual.

El encuentro fue impulsado por la diputada local Magaly Deandar y contó con la participación del mayor de McAllen, Javier Villalobos, así como de Juan Olaguibel, superintendente de puentes internacionales. Durante la reunión se revisaron los reportes de avance presentados por las autoridades responsables en ambos países y se definieron líneas de acción orientadas al corto, mediano y largo plazo.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de mantener una coordinación permanente que permita consolidar el proyecto de ampliación del puente fronterizo Reynosa McAllen como una infraestructura estratégica para la región.

Infraestructura fronteriza y atracción de inversión

La senadora Olga Sosa Ruiz señaló que fortalecer la frontera implica avanzar en seguridad, infraestructura y desarrollo económico de manera integral. En ese sentido, la ampliación del puente se considera una obra clave para mejorar el flujo comercial, potenciar la actividad económica y generar oportunidades de empleo en Reynosa y otros municipios de Tamaulipas.

De acuerdo con la legisladora, el proyecto cuenta con estudios técnicos y con la disposición de las autoridades involucradas para avanzar dentro de un marco de respeto y cooperación binacional.

Olga Sosa informó que el seguimiento del proyecto se realizará de manera conjunta con las autoridades federales del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de avanzar de forma ordenada y consistente. Esta coordinación busca asegurar que la obra se desarrolle conforme a los lineamientos técnicos y a las prioridades de desarrollo regional.

Por su parte, la diputada local Magaly Deandar Robinson destacó que se alinearán los esfuerzos institucionales para concretar un proyecto que contribuya al crecimiento económico y al bienestar de las familias de Reynosa y de todo Tamaulipas.