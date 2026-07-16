¿Quiénes son líderes de los Viagras y del Cártel de Juárez? EU los designa como grupos terroristas

A través del Departamento del Tesoro de EE. UU. la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció el pasado miércoles 15 de julio que el Cártel de Juárez y Los Viagras serán consideradas como organizaciones terroristas, marcando una nueva estrategia para combatir la delincuencia organizada transnacional.

Estas acciones activaron diversos mecanismos financieros para bloquear cualquier recurso de estos grupos criminales en el país vecino. Asimismo, se aplicarán medidas legales en contra de aquellas personas, empresas y entidades ligadas financiera o comercialmente a ellos.

Cártel de Juárez y los Viagras operan en entidades ubicadas al norte y centro-occidente del país

En el caso del Cártel de Juárez, una de las organizaciones señaladas por el Gobierno de Estados Unidos, se cataloga como una de las estructuras más antiguas del narcotráfico en el país y opera principalmente en la frontera norte.

Por su parte, los Viagras surgieron a partir de la separación de una organización criminal en el estado de Michoacán, encabezada por la familia Sierra Santana, con información del perfil InSight Crime.

Históricamente, el Cártel de Juárez fue dirigido en sus inicios por Miguel Ángel Félix Gallardo. Tras su detención, quedó al mando Rafael Aguilar Guajardo en los años 80.

El Señor de los Cielos expandió el Cártel de Juárez

Tras su asesinato, Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”, tomó el liderazgo, convirtiendo a este grupo en una estructura internacional. Después de su muerte, sus hermanos Vicente y Rodolfo Carrillo Fuentes quedaron al mando y tuvieron distintas colaboraciones con otros grupos criminales.

Sin embargo, los pactos llegaron a su fin debido a las disputas por mantener el control del corredor de Ciudad Juárez, lo cual contribuyó al incremento de la violencia en la frontera norte del país.

¿Quién es el dirigente actual del Cártel de Juárez?

Aunque la OFAC no cuenta con información que indique sobre un jefe único en el Cártel de Juárez, fueron señalados Jesús Salas Aguayo, Josefa Yadira Carrasco Leyva, Jorge Adrián Ortega Gallegos, Heber Nieto Fierro y Adrián Aguayo como presuntos integrantes y operadores de esta organización.

El gobierno estadounidense también estima que este grupo mantiene actos ilícitos con autoridades políticas, militares y policiacas en México.

¿Cuándo surgió la organización delictiva de Los Viagras?

Respecto a Los Viagras, esta banda criminal surgió en 2013 por la separación de diversos miembros de Los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana. Su época de mayor apogeo coincidió con el crecimiento de las autodefensas, motivo por el cual se sumaron fuerzas comunitarias a estos grupos, con la finalidad de obtener más fuerza en distintos territorios de México.

En años recientes, esta organización delictiva ha establecido diversos pactos y el más reciente que se conoce es con el Cártel Jalisco Nueva Generación, para obtener más presencia en la entidad y mantener sus actividades ilícitas. Asimismo, las autoridades norteamericanas anunciaron que esta red ha lanzado ataques en contra de las fuerzas de seguridad mexicanas.

¿Quién es el dirigente actual de Los Viagras?

En el documento emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros se identificó a Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”, como su principal fundador, además de Heladio Cisneros Flores, “La Sirena”, y César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”.

Las acciones por parte de la OFAC representan una escalada en las sanciones previas, puesto que en 2025 la Oficina de Control también había señalado a ambas organizaciones por su conexión terrorista, extorsión al sector agrícola en México y narcotráfico.