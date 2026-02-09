Pensión Adultos Mayores: así puedes consultar el día, hora y lugar para recoger la tarjeta Bienestar Conoce todos los detalles sobre la entrega de tu tarjeta de la Pensión para Adultos Mayores (Imagen hecha con IA)

Si te registraste en diciembre ya puedes recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar para la Pensión para Adultos Mayores. Conoce cómo podrás consultar cuándo y dónde recogerla.

La Secretaría de Bienestar ha anunciado que a partir del 10 de febrero podrás recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar para recibir tu primer pago de la Pensión para Adultos Mayores.

Con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, aquellos que se registraron en diciembre podrán comenzar a recibir de manera bimestral $6,400 pesos mexicanos en su tarjeta del Banco del Bienestar, la cual es el único método en el que se realiza el pago.

¿Cómo saber qué día y dónde recoger la tarjeta del Banco del Bienestar para la Pensión Adultos Mayores?

Para acudir a la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, la Secretaría de Bienestar te contactará a través de un SMS al número celular que proporcionaste con el día, fecha y hora en la que deberás asistir.

No obstante, en caso de no recibir el mensaje de texto, también podrás consultar el día, hora y lugar en la página del Gobierno de México. Estos son los pasos a seguir:

Ingresar a la página web de la Secretaría de Bienestar y seleccionar el apartado de “Entrega de Tarjetas Bienestar” .

. Una vez dentro, tendrás que ingresar tu CURP, seleccionar el recuadro de “no soy un robot” y dar clic en “buscar” .

y dar clic en . Automáticamente te aparecerá el día, hora y lugar en el que tendrás que acudir a recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Hasta cuándo se puede recoger la tarjeta del Banco del Bienestar para la Pensión Adultos Mayores?

La entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para la Pensión Adultos Mayores iniciará este martes 10 de febrero y finalizará hasta el sábado 14 de febrero.

No obstante, la Secretaría de Bienestar te asignará un día específico en el que deberás asistir a recogerla, por lo que deberás estar al pendiente de tus mensajes de texto o consultar su página web para que no se te pase la fecha.

¿Cuáles son los requisitos para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar para la Pensión Adultos Mayores?

El día que acudas a recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar para la Pensión Adultos Mayores, deberás llevar los siguientes documentos al lugar asignado.

Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM)

(credencial de elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM) Acta de nacimiento legible

legible CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

(no mayor a seis meses) Teléfono de contacto