Pensiones del Bienestar 2026: ¿Cómo ubicar los módulos para el registro? (Secretaría de Bienestar )

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, las fechas de registro para las Pensiones Bienestar que ofrece el gobierno federal a personas adultas mayores serán del 16 al 22 de febrero.

La fecha será la misma para la Pensión para Adultos Mayores, dirigida a personas de 65 años o más, así como para la Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mujeres de 60 a 64 años.

Para realizar el registro, es importante conocer la ubicación de los módulos disponibles, la documentación requerida y la fecha de registro asignada según la inicial del primer apellido.

Aquí te compartiremos todos los detalles para completar tu inscripción de manera ordenada y sin contratiempos.

¿Cómo ubicar los módulos para el registro de las Pensiones del Bienestar 2026?

El gobierno federal pone a disposición de los próximos beneficiarios de las Pensiones del Bienestar la página oficial, donde puedes ubicar fácilmente los módulos distribuidos en las 32 entidades de la República.

En la página “Ubica tu módulo Bienestar” podrás encontrar cuál es el módulo donde deberás realizar el proceso de documentación y registro para convertirte en un nuevo beneficiario de las Pensiones del Bienestar.

Lo único que debes hacer es:

Seleccionar tu entidad federativa. Seleccionar tu municipio. Dar clic en “No soy un robot”. Finalmente, seleccionar la opción “Buscar”.

De esta manera, podrás encontrar el módulo que corresponde a tu localidad y llevar a cabo el proceso de registro de acuerdo con las fechas establecidas.

Fechas de registro para las Pensiones del Bienestar en febrero

El proceso de registro se llevará a cabo en los módulos establecidos en cada municipio del país, de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas, considerando la inicial del primer apellido de los solicitantes:

A, B, C: Lunes 16 de febrero

Lunes 16 de febrero D, F, G, H: Martes 17 de febrero

Martes 17 de febrero I, J, K, L, M: Miércoles 18 de febrero

Miércoles 18 de febrero N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 19 de febrero

Jueves 19 de febrero S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 20 de febrero

Viernes 20 de febrero Todas las letras: Sábado 21 de febrero

Sábado 21 de febrero Todas las letras: Domingo 22 de febrero

Documentos para el registro Pensiones Bienestar 2026

En la fecha establecida deberás llevar tus documentos y los de tu auxiliar para realizar el registro en el módulo asignado.

En el módulo se solicitará:

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad.

INE, pasaporte, cédula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad. CURP: impresión reciente.

impresión reciente. Acta de nacimiento legible.

legible. Comprobante de domicilio: no mayor a 6 meses.

no mayor a 6 meses. Teléfonos de contacto: número celular y número de casa.

Fecha de entrega de tarjetas de Pensiones Bienestar para beneficiarios registrados en diciembre

Recuerda que la entrega de tarjetas de las pensiones para adultos mayores y mujeres, registrados en el mes de diciembre, se llevará a cabo del 10 al 14 de febrero.

Los beneficiarios recibirán un mensaje SMS con el día y lugar para recoger su tarjeta.

Es importante que las personas beneficiarias estén atentas al mensaje SMS, ya que este indicará el lugar exacto y la hora en que deberán acudir. Se recomienda acudir puntualmente y llevar una identificación oficial para facilitar el proceso de entrega.