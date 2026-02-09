Pide Kenia López Rabadán que quienes pagan impuestos reciban la mejor atención del servicio público y evitar pérdida de vidas

CDMX — La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados confió en eque la nueva alcaldesa de Tequila, Jalisco, trabaje, dé seguridad a las mujeres y a los hombres que viven en ese municipio, a los niños, a los adolescentes y a los adultos mayores. Que se rompan esas cadenas que había con la delincuencia. “Esperemos que ya no haya extorsión ni amenazas”

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, confió en que Lorena Marisol Rodríguez, alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, atienda a los ciudadanos que pagan sus impuestos y puedan recibir un buen servicio público.

La legisladora se pronunció en dar tiempo para que haya un gobierno que erradique la inseguridad de los habitantes de Tequila, tras la detención del edil morenista Diego Rivera, acusado presuntamente de tener vínculos con la delincuencia organizada de Jalisco.

Lorena Rodríguez fue designada por mayoría de votos de Morena como alcaldesa interina, con votos en contra de PRI y MC.

“Esta decisión que ha tomado el congreso pues habremos de verla con el tiempo, con los días, con el ejercicio del gobierno. Yo desde este espacio plural y deliberativo, de verdad, de corazón, deseo que pueda regresar la paz a Tequila, que quienes pagan impuestos reciban en términos recíprocos una buena administración. Hemos visto cientos de minutos de silencio en esta Cámara de Diputados, cientos. Y yo estoy convencida que, por supuesto, necesitamos rendir respeto, necesitamos visibilizar cuando una o varias personas pierden la vida, pero lo mejor sería que eso ya no pasara”, comentó.

La diputada dijo esto en el marco de la conmemoración la Marcha de la Lealtad, por lo que subrayó que “por lealtad a nuestro país, ojalá y las y los servidores públicos podamos demostrar el mejor rostro del servicio público”.

Sin embargo, esquivó dar una opinión contundente contra esos servidores públicos, alcaldesas y alcaldes, que por corrupción moral u otros intereses no actúan en favor de la ciudadanía.