SAT 2026: ¿quiénes deben renovar su e.firma para evitar multas? Conoce los pasos para saber si debes renovar tu e-firma y así evitar multas (Pexels y SAT)

El SAT ha puesto a tu disposición una plataforma para que conozcas si ya debes renovar e.firma y aquí te decimos cómo utilizarla para evitar multas.

De acuerdo con lo publicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la e.firma tiene una vigencia de 4 años, por lo que quienes hayan excedido ese tiempo deberán renovar su e.firma y si no recuerdas cuándo la tramitaste, aquí te decimos cómo podrás verificarlo.

¿Qué es la e.firma?

Según el sitio oficial del SAT, la e.firma es un archivo digital que sirve como identificación para realizar trámites en línea en el SAT o en otras dependencias del Gobierno de México.

La e.firma es un archivo cifrado el cual incluye tu firma caligráfica y sirve para garantizar tu identidad debido a sus características, por lo que, si se vence y no la has renovado, no podrás realizar los diferentes trámites que el SAT te ofrece.

¿Cómo saber si tu e.firma ya venció?

Para que puedas continuar realizando tus trámites tributarios con normalidad, el SAT ha puesto a tu disponibilidad una plataforma la cual permite que revises la vigencia de tu e.firma.

Para hacer uso de esta, necesitarás los siguientes requisitos:

Contraseña de la llave privada

Llave privada de tu e.firma (archivo .key)

(archivo .key) Certificado de tu e.firma (archivo .cer)

Una vez tengas los anteriores requisitos, estos son los pasos que debes seguir para validar la vigencia de tu certificado de e.firma:

Ingresar a la página de “trámites y servicios del SAT” en la opción de “Valida la vigencia de tu e.firma” y dar clic en el botón de “Iniciar” .

en la opción de y dar clic en el botón de . Ingresa la Contraseña de la clave privada de tu e.firma.

de tu e.firma. Busca los archivos de tu llave privada, archivo .key y certificado archivo .cer.

y Una vez seleccionados los anteriores archivos, tendrás que introducir el texto de la imagen.

Y finalmente dar clic en “enviar”. Como resultado te deberá aparecer la vigencia de tu certificado de e.firma.

En caso de que tu e-firma esté próxima a vencer, podrás realizar la renovación en línea a través del portal del SAT, mientras que, si ya venció, el trámite lo podrás hacer únicamente acudiendo a oficinas en presencial.

Para renovar tu e.firma necesitarás los siguientes documentos:

Original o copia certificada de una identificación oficial.

Correo electrónico

Unidad de memoria extraíble (USB).

En caso de tratarse de una persona moral, se necesitará un acta constitutiva e instrumento notarial donde acredite la representación legal.