Se vuelve insostenible situación de Insunza en Senado; piden explicar ausencias y pago en cuenta “congelada”

El senador de Morena, Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos de vínculos con el cartel de Sinaloa (Daniel Augusto)

La situación del senador de Morena Enrique Inzunza, se complica cada vez más luego de que legisladores de oposición solicitaron a la presidenta de la Comisión Permanente Laura Itzel Castillo que se aclare el motivo de sus ausencias en las sesiones de esta instancia legislativa.

Paralelo a ello, la confusión e incógnita sobre el pago del salario o dieta del legislador de Morena pues no queda claro si el área de administración deberá depositar, emitir cheque o pagar en efectivo al legislador oriundo de Badiraguato, quien tiene presuntamente “congeladas” sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Mediante un escrito, enviado a la presidenta de la Comisión Permanente y del Senado, Laura Itzel Castillo, Gibran Ramírez diputado de Movimiento Ciudadano, exigió aclarar las repetidas ausencias de Inzunza, luego de que Estados Unidos solicitará su detención con fines de extradición, por tener vínculos con el Cartel de Sinaloa.

“Por medio del presente, y con fundamento en los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen el servicio público, solicito atentamente se informe si existe algún justificante, incapacidad o documento oficial que explique la inasistencia del senador Enrique Inzunza Cázarez, integrante propietario de esta Comisión Permanente, a las sesiones correspondientes

Agradezco de antemano la atención brindada a la presente y quedo atento a la información que tenga a bien proporcionarse” escribió.

En tanto, se ha desatado una polemica o incógnita en el Senado, sobre el pago del salario o dieta del legislador de Morena.

No queda aclaro si el área de administración deberá depositar, emitir cheque o pagar en efectivo al legislador oriundo de Badiraguato, teniendo en cuenta que la ley de instituciones de Crédito sanciona a quien mantiene relación con una cuenta bloqueada, que no puede recibir depósitos.

Luego de que la Unida de Inteligencia Financiera de Hacendaria, ordenó congelar sus cuentas, junto con las de Rocha Moya y los otros 8 requeridos por la Corte del Distrito sur de Nueva York, el dilema para el senado es mayúsculo.

En teoría están obligados a pagarle, pero incurrirían en un posible delito.