SEP presenta la Beca Rita Cetina para apoyar la compra de uniformes y útiles escolares

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina, un programa que busca respaldar la economía de las familias mexicanas durante el ciclo escolar 2026, mediante la entrega de un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos por alumno de educación primaria.

M

El titular de la dependencia, Mario Delgado, explicó que este estímulo económico está dirigido a estudiantes inscritos de primero a sexto grado y tiene como finalidad facilitar la adquisición de uniformes, calzado y materiales escolares, además de contribuir a la permanencia y el buen desempeño académico de niñas y niños.

De acuerdo con la información oficial, el programa beneficiará a más de 8.4 millones de alumnos y alcanzará a cerca de 6.3 millones de familias, lo que lo convierte en una de las estrategias de apoyo educativo con mayor cobertura a nivel nacional.

Como parte de la difusión de este programa, desde el 3 de febrero iniciaron las asambleas informativas dirigidas a madres y padres de familia, tutores y personal docente, con el objetivo de dar a conocer los detalles del apoyo, requisitos y proceso de registro. Las autoridades subrayaron que esta iniciativa forma parte de la política pública para fortalecer el acceso equitativo a la educación y reducir las brechas económicas que afectan la continuidad escolar.