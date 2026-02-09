Sheinbaum califica a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl como “muy interesante”

Bad Bunny junto a Lady Gaga en su presentación del Super Bowl (@iHeartRadio/x)

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó este lunes como “muy interesante” el espectaculo del medio tiempo del Super Bowl LX de Bad Bunny, destacando su mensaje de “unión” en América, en contraste a las críticas expuestas por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Muy interesante, ¿No? Que haya cantado en español en el Superbowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano porque menciona todos los países, al final de la canción, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces, está hablando del continente americano, pues muy interesante ¿no?”, indicó Sheinbaum desde la Mañanera del Palacio Nacional.

La opinión de la mandataria contrasta con la de Trump, quien aseguró que el show fue “uno de los peores de la historia” y lo describió como “una horrible elección”; además de señalar que “nadie” entendía una palabra de lo que canto el puertorriqueño y que “el baile es repugnante”.

Debate público por su contenido simbólico

El espectáculo del artista, uno de los más influyentes de la música latina contemporánea, generó debate público por su contenido simbólico y su interpretación en español ante una audiencia global.

Para la presidenta, el mensaje transmitido destacó valores de convivencia frente a posturas radicales.

“Y muchos símbolos, en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor”, agregó, citando el mensaje del cantante casi al final de su presentación de 13 minutos.

Las críticas de Trump elevaron la controversia generada en torno al mayor evento deportivo de EE.UU., que algunos sectores interpretaron como una celebración de la cultura latina y otros como un gesto divisivo en el contexto político actual.

La actuación del artista boricua incluyó referencias simbólicas a la herencia latina en EU y mensajes proyectados durante el espectáculo, en el que se destacó que “lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Pérez Ocasio, ha sido un gran detractor de la ofensiva migratoria de la Administración Trump y el año pasado decidió no llevar su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ a Estados Unidos para evitar redadas en sus espestáculos.

Más recientemente, en la entrega de los premios Grammy manifestó: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, antes de añadir “fuera ICE”.

El puertorriqueño hizo historia al ser el primer artista protagonista del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español. (Con información de EFE)