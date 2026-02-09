Sheinbaum pide eliminar sanciones a países que suministran petróleo a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que no se apliquen sanciones contra los países que envían petróleo a Cuba, al considerar que este tipo de medidas afectan directamente a la población y agravan la difícil situación que atraviesa la isla.

Presidenta Claudia Sheinbaum La mandataria mexicana anunció la ayuda humanita tarea para Cuba qué se enviará en los próximos días (Presidencia)

Durante un mensaje público, la mandataria subrayó que México mantendrá su respaldo al pueblo cubano, al señalar que resulta imposible permanecer indiferentes ante las consecuencias que generan las restricciones económicas. En ese sentido, calificó como injustas las sanciones impuestas por Estados Unidos a las naciones que suministran combustible a Cuba.

“Nadie puede ser omiso a lo que vive actualmente el pueblo de Cuba. Las sanciones que se están aplicando a cualquier país que envíe petróleo son profundamente injustas. Vamos a ayudar, como siempre lo ha hecho México, a cualquier pueblo que lo necesite; esa es la esencia de nuestra nación”, expresó.

Sheinbaum recalcó que, más allá de las diferencias políticas que puedan existir con el gobierno cubano, las decisiones internacionales no deben traducirse en afectaciones directas para la ciudadanía. Reiteró que las sanciones económicas terminan perjudicando principalmente a la población, por lo que insistió en la necesidad de impulsar políticas basadas en la cooperación y la solidaridad internacional.