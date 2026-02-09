SCJN ordena juzgar desapariciones de mujeres defensoras con enfoque de género

Suprema Corte ordena juzgar desapariciones de mujeres defensoras con enfoque de género (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este lunes que juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad la desaparición forzada de defensoras de derechos humanos es un criterio obligatorio, al reconocer la doble vulnerabilidad que enfrentan las defensoras por su género y su labor.

“Juzgar estos casos con perspectiva de género e interseccionalidad es una obligación, no una opción”, destaca un comunicado de la Máxima Corte del país.

“Esto implica reconocer la doble condición de riesgo que puede existir al ser mujer y defensora de derechos humanos, lo que puede generar violencia agravada, discriminación y contextos específicos que deben analizarse en cada caso”, destaca.

El caso analizado y que en parte derivó en la decisión de la SCJN corresponde al Amparo Directo en Revisión 5887/2025, presentado tras una sentencia penal por desaparición forzada de una defensora de derechos humanos, quien fue desaparecida luego de participar en una manifestación social en 2021.

Varios servidores públicos fueron condenados por estos hechos, pero un tribunal ordenó la liberación de uno de ellos al considerar que no había pruebas suficientes en su implicación en el caso, por lo que los familiares de la víctima impugnaron esa decisión y el caso llegó a la Corte.

VIOLENCIA

Derivado de esta situación, la Suprema Corte decidió anular la decisión previa y devolver el caso al tribunal para que emita un nuevo fallo con perspectiva de género e interseccionalidad.

El dictamen parte del reconocimiento de la desaparición forzada como una de las formas más graves de violencia, por lo que exige un análisis judicial especializado que valore de manera integral las pruebas, el contexto de los hechos y la situación de vulnerabilidad de la víctima por ser mujer y defensora de derechos humanos.

La SCJN puntualizó que aplicar perspectiva de género no reduce el estándar probatorio ni invierte la carga de la prueba o releva al Ministerio Público de acreditar el delito.

Nueve de cada 10 personas buscadoras de desaparecidos en México son mujeres, de las que al menos un 97 % sufre violencias y afectaciones por realizar una labor que le corresponde al Estado, advirtió Amnistía Internacional en un reciente informe.

México acumula más de 133,000 personas desaparecidas, de las que una cuarta parte son mujeres, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).