El Grito de justicia en Uruapan

Miles de uruapenses acompañaron a la presidenta municipal Grecia Quiroz, quien encabezó por primera vez la ceremonia del Grito de Independencia.

Luego de que el año pasado la ceremonia fuera suspendida en señal de respeto por el fallecimiento de un elemento de la Policía Municipal, este 15 de septiembre, Uruapan volvió a reunirse y a levantar la voz.

Grecia Quiroz lanzó un “Viva la memoria de Carlos Manzo” a la par de las arengas tradicionales.

“Esta noche hago un grito de justicia, por Carlos, por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano”, indicó la alcaldesa.

Uruapan

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La presidenta municipal lanzó vivas por los héroes de la Independencia, los Mártires de Uruapan, la libertad y por un Michoacán en paz. La ceremonia culminó con tres contundentes ¡Viva México!, respondidos por las voces de las familias uruapenses.

En una noche marcada por la emoción y el recuerdo, Uruapan honró su historia y reafirmó su exigencia de paz, libertad y justicia.