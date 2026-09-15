Desfile Militar en CDMX 16 de septiembre: calles y estaciones del Metro cerradas

Desfile Militar del 16 de septiembre. CIUDAD DE MÉXICO, 16SEPTIEMBRE2025.- Mujeres pertenecientes al cuerpo de paracaidistas de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron por primera vez en el salto de 6 mil pies durante el arranque del desfile militar del 215 Aniversario de la Independencia de México, que fue presenciado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

El día 16 de septiembre se estará llevando a cabo el Desfile Militar alrededor de las 10:00 horas a partir del Zócalo de la CDMX, planificada a pasar por Centro Histórico, 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, confirmado por la mandataria capitalina Clara Brugada. Luego de eso, sobre Paseo de la Reforma, se realizarán demostraciones por parte de la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, terminando en Campo Marte.

A causa del desfile, algunas calles de la Ciudad de México y estaciones del Metro CDMX se encontrarán cerradas.

Calles que permanecerán cerradas por el Desfile Militar el 16 de septiembre en CDMX

Estas serán las calles cerradas por el Desfile Militar:

Plaza de la Constitución

5 de Mayo

20 de Noviembre

Pino Suárez

5 de Febrero

Tacuba

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma (desde el Centro Histórico hasta Campo Marte y Anillo Perférico)

Estaciones de Metro CDMX que permanecerán cerradas por el Desfile Militar en la CDMX

Estas serán las estaciones del Metro CDMX cerradas por el Desfile Militar:

Línea 2: La estación Zócalo-Tenochtitlan permanecerá cerrada al público.

Alternativas para llegar al Centro Histórico debido al Desfile Militar de la CDMX

Bellas Artes — Líneas 2 y 8.

Allende — Línea 2.

San Juan de Letrán — Línea 8.

Pino Suárez — Líneas 1 y 2.

Vías alternas para este 16 de septiembre

Las autoridades y la SSC recomiendan como vías alternas las siguientes:

Norte: Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, Circuito Interior/Bicentenario, Anillo Periférico y Chivatito-Arquímedes.

Nororiente: Eje 1 Norte (Rayón/Mosqueta) y Eje 1 Oriente (Vidal Alcocer/Circunvalación).

Sur: Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, Eje 1 Oriente Circunvalación-La Viga y Eje 3 Sur Morelos-Baja California.

Oriente: Puente de Alvarado-Ribera de San Cosme, Río de la Loza-Chapultepec, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Norte-Rayón.

Poniente: José María Izazaga-Chapultepec-Constituyentes, Ribera de San Cosme-México Tacuba, Presidente Masaryk y Eje 3 Sur Morelos-Baja California.

Tránsito de paso y libramiento: Circuito Interior, Anillo Periférico, Fray Servando Teresa de Mier y José María Izazaga.