Desfile Militar en CDMX 16 de septiembre: calles y estaciones del Metro cerradas

El día 16 de septiembre se estará llevando a cabo el Desfile Militar alrededor de las 10:00 horas a partir del Zócalo de la CDMX, planificada a pasar por Centro Histórico, 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, confirmado por la mandataria capitalina Clara Brugada. Luego de eso, sobre Paseo de la Reforma, se realizarán demostraciones por parte de la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, terminando en Campo Marte.
A causa del desfile, algunas calles de la Ciudad de México y estaciones del Metro CDMX se encontrarán cerradas.
Calles que permanecerán cerradas por el Desfile Militar el 16 de septiembre en CDMX
Estas serán las calles cerradas por el Desfile Militar:
- Plaza de la Constitución
- 5 de Mayo
- 20 de Noviembre
- Pino Suárez
- 5 de Febrero
- Tacuba
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida Juárez
- Paseo de la Reforma (desde el Centro Histórico hasta Campo Marte y Anillo Perférico)
Estaciones de Metro CDMX que permanecerán cerradas por el Desfile Militar en la CDMX
Estas serán las estaciones del Metro CDMX cerradas por el Desfile Militar:
- Línea 2: La estación Zócalo-Tenochtitlan permanecerá cerrada al público.
Alternativas para llegar al Centro Histórico debido al Desfile Militar de la CDMX
- Bellas Artes — Líneas 2 y 8.
- Allende — Línea 2.
- San Juan de Letrán — Línea 8.
- Pino Suárez — Líneas 1 y 2.
Vías alternas para este 16 de septiembre
Las autoridades y la SSC recomiendan como vías alternas las siguientes:
- Norte: Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, Circuito Interior/Bicentenario, Anillo Periférico y Chivatito-Arquímedes.
- Nororiente: Eje 1 Norte (Rayón/Mosqueta) y Eje 1 Oriente (Vidal Alcocer/Circunvalación).
- Sur: Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, Eje 1 Oriente Circunvalación-La Viga y Eje 3 Sur Morelos-Baja California.
- Oriente: Puente de Alvarado-Ribera de San Cosme, Río de la Loza-Chapultepec, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Norte-Rayón.
- Poniente: José María Izazaga-Chapultepec-Constituyentes, Ribera de San Cosme-México Tacuba, Presidente Masaryk y Eje 3 Sur Morelos-Baja California.
- Tránsito de paso y libramiento: Circuito Interior, Anillo Periférico, Fray Servando Teresa de Mier y José María Izazaga.
#BoletínSSC | #DISPOSITIVOS | #FiestasPatrias | Con motivo de los festejos por el CCXVI Aniversario del Grito de #Independencia, que se llevarán a cabo el 15 de septiembre, y del #DesfileMilitar del 16 del mes patrio, por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, la #SSC… pic.twitter.com/4Iz2Z2lkOS— SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 14, 2026