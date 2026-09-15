Sismo hoy en México ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este martes 15 de septiembre? (Pexels)

En la tarde de este martes, 15 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 a 24 kilómetros al noreste de Petatlán en Guerrero, a las 18:26 horas, según los registros preliminares.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor este martes 15 de septiembre?

De acuerdo con los reportes preliminares del SSN, el sismo ocurrió en la tarde de este martes a las 18:26 horas y tuvo una magnitud de 4.0 en escala de Richter. Sucedió a 24 km al noreste de Petatlán en Guerrero con una profundidad de 57.4 KM.

Sin embargo, este es el segundo sismo registrado el día de hoy en Petatlán, Guerrero. El primero ocurrió a las 3:06 de la mañana y tuvo una magnitud de 4.1.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 24 km al NORESTE de PETATLAN, GRO 15/09/26 18:26:05 Lat 17.68 Lon -101.10 Pf 57 km pic.twitter.com/yk0AWsL1BT — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 16, 2026

¿Se activó la alerta sísmica en la CDMX por el temblor de hoy?

La Alerta Sísmica no se activó el día de hoy en la CDMX, porque no cumplía con los requisitos mínimos que el Sistema de Alerta Mexicano (SASMEX) ha establecido para las alertas sísmicas.

Hay dos principales razones por las que no se activa la alerta sísmica:

El sismo ocurre lejos de la ciudad donde fue el epicentro.

El sismo no rebasa los niveles establecidos.

Debido a fallas técnicas o eléctricas dentro del sistema.

Sin embargo, el que no haya sonado la alerta sísmica se debe a que el SASMEX está diseñado para advertir de terremotos fuertes y que están en zonas alejadas de un lugar en específico.

Cabe recalcar que México, al estar en una zona propensa a sismos, es normal que todos los días se registren algunos; pero no todos llegan a cumplir con los requisitos para activar la Alerta Sísmica.

Protocolo de seguridad: ¿Qué hacer durante y después de un sismo?

Las autoridades recomiendan seguir estas indicaciones:

Al sonar la alarma sísmica, mantener la calma .

. Si te encuentras en una zona que deba evacuar , hacerlo con calma y sin empujar a nadie.

, hacerlo con calma y sin empujar a nadie. Aquellas personas que no puedan evacuar, se recomienda que se replieguen o resguarden en las zonas de menor riesgo .

. Si te es posible, cierra las llaves de paso, agua y gas.

Una vez que el sismo haya finalizado, si no fue de gran magnitud, hay que seguir las indicaciones de las autoridades o de los brigadistas.