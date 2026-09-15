Del “sí se puede” al “y si sí”: 5 cánticos y porras que definen el apoyo mexicano

Afición mexicana. CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- Con un marcador final 2-3 de México contra Inglaterra, la Selección Mexicana queda fuera de la Copa del Mundo 2026 en octavos de final. En la imagen la afición celebra una de las anotaciones del equipo tricolor. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Si algo sabe el público mexicano para alentar a un colectivo a una persona es llevar a coro un cántico que resuene en el estadio o el recinto en que se esté llevando a cabo la competencia. Desde peleas de boxeo, lucha libre, la Selección Mexicana, si se quiere apoyar, estos son cinco de los cánticos más recurrentes y reconocibles:

Como lo ocurrido en la pelea estelar de Monday Night Raw en México cuando Penta enfrentó a Roman Reigns, el público depositó todo su apoyo al unísono, con todo y el eco en la inmensidad de la Arena CDMX en la función de WWE.

Cielito Lindo

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores...

Surgida de la canción de mariachi compuesta en 1882 por Quirino Mendoza y Cortés y popularizada en tiempos recientes, sobre todo para celebrar con la Selección Mexicana, se ha vuelto un cántico imperdible, en el que es el coro el que se ha memorizado por parte de los mexicanos, por lo que entonar el resto de la canción no es necesario. Con saber el ritmo y entonación del “ay, ay, ay, ay, canta y no llores” ya se está del otro lado para formar parte de la porra.

Sí se puede

Sí se puede, sí se puede...

El sí se puede simboliza esperanza, empuje y anhelo de alcanzar la gloria, aunque las condiciones puedan ser adversas. Su origen, fiel al principio de la esperanza de alcanzar un objetivo, se vincula a un movimiento en 1972 y a una mujer activista de Nuevo México. Dolores Huerta.

Cofundadora del sindicato Unión de Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés), ideó la frase en medio de una disputa por los derechos de los trabajadores del campo. Ahora, la frase a tomado al mundo del deporte y desde la trinchera de las tribunas se utiliza principalmente cuando un resultado no se siente favorable, pero se empuja para revertirlo y ganar.

Para cantarlo se necesita solo repetir la frase en coro con el colectivo con el que se encuentre tantas veces como se quiera.

Vamos (apoyo)

Va-mos Pen-ta [cinco aplausos] va-mos Pen-ta (ejemplo)...

Un cántico sencillo y aplicable a cualquier equipo o persona. Se necesita solo que el nombre a usar de a quien se va apoyar se divida en dos o tres sílabas a lo mucho, en donde el vamos y el nombre del apoyado, Penta, por ejemplo, deben entonarse en el mismo ritmo y cadencia:

Va-mos-Pen-ta

El cántico culmina con cinco aplausos divididos en dos primeros y luego tres rápidos para volver a empezar y prolongarlo tanto como el público lo quiera.

Olé, olé, olé

Olé, olé, olé, (quien se apoya), (quien se apoya)...

El olé, olé, olé tiene dos orígenes. Primero la palabra y luego el cántico. Se discuten tres hipótesis de la raíz de esta palabra, abarcando el origen árabe, griego y bíblico:

La teoría árabe y la más aceptada, sugiere que en referencia a Alá o “Allah” de la expresión “Wa-llah” es decir, “por Dios” en referencia a asombro o admiración, es que deriva el Olé que todos conocemos.

y la más aceptada, sugiere que en referencia a Alá o “Allah” de la expresión “Wa-llah” es decir, “por Dios” en referencia a asombro o admiración, es que deriva el Olé que todos conocemos. La teoría griega hace referencia a “ololyzein” (ὀλολύζειν) una onomatopeya usada en rituales de duelo y celebración.

hace referencia a “ololyzein” (ὀλολύζειν) una onomatopeya usada en rituales de duelo y celebración. La teoría bíblica vincula la palabra con la expresión “Oh, Lea” relacionada con el relato bíblico de Jacob, Lea y Raquel, que con el paso del tiempo habría evolucionado hasta llegar al olé.

Es entonces que resulta la incógnita de cómo es que surge la melodía y ese es más reciente, viniendo desde 1985 con los compositores Roland Verlooven y Grand Jojo, ambos belgas, sentando las bases para la canción de su equipo “Anderlecht Champion” y usando primero el “Allez, allez, allez”, expresión francesa que se traduce a “vamos” o “venga”.

Luego de eso, en el Mundial de México 86, con la salida de la canción “E Viva México” igualmente de Grand Jojo, en donde empleo el “olé, olé, olé” para el coro. El sonido se terminó implantando de tal manera en los aficionados que se terminó usando bastante en el futbol, seguido de otros deportes.

Para hacer el cántico hace falta iniciar con el “olé, olé, olé, olé” seguido del nombre, palabra o adjetivo que se desee que pueda dividirse en dos sílabas para culminar, por ejemplo:

Olé, olé, olé, olé, cam-peón, cam-peón.

Y si sí

Y si sí, y si sí...

La más reciente de la lista, popularizada en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos en 2026, se origina como una simple frase que terminó adaptándose en cántico. El origen se le atribuye a Efraín Juárez en su etapa como entrenador de Pumas, cuando al ser cuestionado sobre si los Pumas de la UNAM podían campeonar en el torneo Clausura 2026, respondiendo “¿Y si sí?¿Y si Pumas sí es campeón?“.

La frase tuvo su segunda vida durante el Mundial 2026, cuando en frase de grupos, el desempeño del seleccionado nacional comenzó a destacar, por medio de marcadores favorables y una portería imbatida con la que, sumándose a la mística del momento, el Estadio Banorte, antes Azteca, hacía pesar el apoyo nacional en cada jugada.

Así fue como la frase acuñada acompañó al tricolor en su justa mundialista, durante el partido de dieciseisavos ante Ecuador, en el que el combinado nacional salió victorioso y ante el cruce ante Inglaterra, en el que México fue eliminado en un partido lleno de drama. La frase fue parte de publicidad, tickets de compra, impresiones de huevos en los supermercados y muchas otras partes dentro de la cotidianidad mexicana.

Así, hoy día se tiene esta nueva frase de apoyo que adaptada al cántico, resulta muy similar al “sí se puede”, pero usando el “y si sí, y si sí, y si sí” como la base para entonar una frase que alienta y empuja incluso aunque el resultado favorable se vea improbable.