UNAM analiza continuidad de carreras en Letras Modernas

C.U. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM (Andrea Murcia Monsivais/Andrea Murcia Monsivais)

Ante la posibilidad de que tres licenciaturas del Colegio de Letras Modernas queden fuera de la convocatoria de ingreso 2026–2027 por su baja demanda, el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM expresó su preocupación y defendió la permanencia de estas carreras pues las consideran “vitales para el desarrollo de las humanidades en la universidad y en el país”.

La situación surgió a partir de la convocatoria publicada el 12 de enero del presente año por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), en la cual se señala que se analizará el número de aspirantes en licenciaturas con baja demanda para determinar si continuarán o no dentro de la oferta académica de la institución.

De acuerdo con datos del último proceso, Letras Modernas Alemanas tuvo una oferta de 27 lugares y una demanda de solo 15 aspirantes, mientras que Letras Modernas Francesas registró 21 aspirantes para 37 lugares disponibles.

Para la DGAE, esta situación obliga a revisar la pertinencia de mantener programas que no despiertan el interés suficiente dentro de la gama de oferta educativa.

Sin embargo, el Consejo Técnico subraya que estas carreras se estudian en su lengua original únicamente en esta Facultad a nivel nacional, e incluso es de las pocas que lo hace a nivel América Latina, lo que las convierte en un espacio único de formación académica, intercambio cultural y cooperación internacional.

En el pronunciamiento difundido el 4 de febrero, el Consejo enfatiza que la permanencia de Letras Modernas es “imprescindible en un mundo que necesita con urgencia el pensamiento crítico”.

También recordó que, en los últimos cinco años, carreras de esta Facultad —incluidas Letras Modernas— se han ubicado entre los primeros 25 lugares del QS World University Ranking en enseñanza de nivel superior, contribuyendo al posicionamiento de la UNAM internacionalmente.

“Reconocemos la importancia de lograr el equilibrio entre el ejercicio presupuestal responsable y la formación académica de calidad, ya que somos una universidad pública. Sin embargo, es importante destacar que las carreras de la Facultad, durante los últimos años, han sido en buena medida responsables por ubicar a nuestra Universidad en posiciones altas en los rankings internacionales de calidad en la enseñanza de nivel superior”, señala el documento.

Ante la incertidumbre, estudiantes de Letras Modernas han comenzado a promover estas licenciaturas en redes sociales como TikTok, explicando que no es necesario saber el idioma para ingresar y que representan una vía accesible para asegurar un lugar en la UNAM.

Además, destacan las salidas profesionales que ofrecen, como traducción, subtitulaje, docencia, edición y trabajo cultural.

Hasta ahora, la eliminación de estas carreras no es un hecho, sino una posibilidad que se encuentra en fase de análisis, sin embargo el debate ha puesto sobre la mesa la tensión entre la demanda estudiantil, la planeación presupuestal y el papel de las humanidades dentro del proyecto universitario.