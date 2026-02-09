¿Ya localizaron a los cuatro turistas desaparecidos en Mazatlán? Reporte actualizado del caso en Sinaloa

A casi una semana de la desaparición de cuatro turistas originarios del Estado de México en Mazatlán, las autoridades de Sinaloa confirmaron que continúan los operativos de búsqueda, pero hasta el momento los hombres siguen sin ser localizados.

Los desaparecidos son Óscar García Hernández y los hermanos Omar, Javier y Gregorio Ramírez Sabino, quienes fueron privados de la libertad la noche del 3 de febrero en la zona de Sábalo-Cerritos, al norte del puerto, mientras paseaban en cuatrimotos. Junto a ellos también fueron retenidas una mujer y una niña, quienes ya fueron encontradas con vida.

¿Qué acciones han tomado las autoridades?

La Fiscalía General de Sinaloa coordina esfuerzos con autoridades del Estado de México, mientras que la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal mantienen operativos en Mazatlán y zonas cercanas. Los vehículos en los que se transportaban los turistas fueron encontrados gracias al GPS, pero hasta ahora no se ha logrado dar con su paradero.

¿Cómo reaccionaron las familias?

Familiares de las víctimas realizaron una manifestación en la Ciudad de México para exigir apoyo federal y mayor presión a las autoridades. El cierre de calles como Eje Central y Avenida Juárez reflejó la magnitud de la protesta y la urgencia de respuestas, en un contexto donde la seguridad en destinos turísticos está bajo escrutinio.

¿Cuál es el estado del caso?

Hasta este 9 de febrero, los cuatro turistas siguen desaparecidos. Las autoridades aseguran que el operativo de búsqueda continúa con puntual seguimiento y acompañamiento a las familias, pero aún no hay resultados concretos. La desaparición ocurre en vísperas del Carnaval Internacional de Mazatlán, lo que ha generado preocupación por la seguridad en el puerto y la imagen del destino turístico.