Explota ducto de Pemex en Oaxaca; hay al menos tres muertos

Una explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) se registró este martes 10 de febrero de 2026 en la comunidad de Loma Larga, perteneciente al municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

El estallido generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, luego de que se reportara fuego en una zona cercana a instalaciones de transporte de hidrocarburos.

¿Cuál fue el saldo del incidente?

De acuerdo con reportes preliminares de autoridades estatales y de Protección Civil, el accidente dejó al menos tres personas fallecidas y seis lesionadas.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha detallado su estado de salud, mientras las autoridades continúan con la verificación de posibles afectados.

¿Qué provocó la explosión?

La información inicial indica que el incidente ocurrió durante trabajos de limpieza y mantenimiento en el ducto. Durante estas labores se habría generado la explosión, seguida de un incendio que fue controlado horas más tarde por personal especializado.

Pemex ya inició las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del siniestro.

¿Qué acciones realizaron las autoridades?

Al lugar acudieron elementos de bomberos, Protección Civil, personal de Pemex, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad, quienes trabajaron para sofocar el fuego, asegurar la zona y evitar riesgos a la población.

Las autoridades locales informaron que el área permanece acordonada y bajo vigilancia mientras continúan las labores de evaluación.

¿Cuál es la situación actual en la zona?

Protección Civil de Oaxaca señaló que el incidente se encuentra bajo control y que no existe riesgo para las comunidades cercanas. Sin embargo, se mantiene el monitoreo en el área como medida preventiva.

En tanto, Pemex reiteró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.