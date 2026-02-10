Gaby “N”, la enfermera detenida por atropellar y matar a un motociclista en CDMX: quién es y qué pena podría enfrentar

Gabriela “N”, una enfermera de 43 años, fue detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de un motociclista ocurrida el pasado 3 de enero de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. El hecho tuvo lugar en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer conducía un vehículo particular cuando atropelló a un hombre de 52 años. Tras el impacto, la conductora no se detuvo y continuó su marcha, arrastrando al motociclista por más de un kilómetro, lo que le provocó la muerte.

¿Cómo fue localizada y detenida la enfermera?

Luego del incidente, la presunta responsable abandonó el vehículo y permaneció prófuga durante varias semanas. El caso cobró notoriedad luego de que videos del momento circularan en redes sociales y medios de comunicación.

Autoridades capitalinas lograron ubicarla en el municipio de Ejutla de Crespo, en el estado de Oaxaca, donde fue detenida en un operativo coordinado. Posteriormente, fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

¿Dónde trabajaba la acusada?

Información oficial señala que Gabriela “N” se desempeñaba como enfermera en el sector salud. Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente la institución específica donde laboraba.

El caso ha generado un fuerte impacto social debido a la gravedad de los hechos y a que la presunta responsable huyó del lugar tras el accidente.

¿Qué delito enfrenta y cuál podría ser la pena?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México imputó a Gabriela “N” por el delito de homicidio calificado. En la legislación capitalina, este delito puede ser sancionado con penas que van aproximadamente de 20 a 50 años de prisión, dependiendo de las circunstancias y agravantes que determine el proceso judicial.

El caso continúa en etapa judicial, mientras familiares de la víctima han exigido justicia y el esclarecimiento total de los hechos.