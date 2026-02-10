La modernización de la autopista Pátzcuaro-Uruapan entra en fase final Autopista Pátzcuaro-Uruapan entra en fase final

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) entra en fase final de la modernización y ampliación de la autopista Pátzcuaro-Uruapan, cuyo objetivo es la rehabilitación de 47 kilómetros de autopista con una inversión de 792 millones de pesos.

La obra es parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que beneficiará a 200 mil habitantes y reducirá el recorrido a 25 minutos y contribuyendo al empleo directo e indirecto.

La renovación de la Carretera Federal 14D de cuota, Autopista Siglo XXI, Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas comunicará el occidente de Michoacán lo que permitirá brindar mayor seguridad en beneficio de la población.