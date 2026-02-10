Leonardo Lomelí encabeza el ranking de Rectores de Universidades Públicas

Leonardo Lomelí Vanegas El rector presenta la Estrategia Cultura de Paz, un semillero universitario

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, encabezó el Ranking semestral de Rectores de Universidades Públicas, realizado por Rnakings de México, que mide por medio de encuestas, la opinión de la gente.

Las encuestas que miden estos resultados, están orientados a factores como la ampliación de la matrícula, beneficio de la actividades universitarias para el entorno, becas, campus y liderazgo.

La metodología para la recolección de datos fue a través de 400 entrevistas a población abierta por cada universidad de manera telefónica robotizada.

Lomelí encabezó la lista con un 62.6 puntos de aprobación. Seguido por Lilia Cedillo Ramírez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien obtuvo una aprobación de 59.4 puntos.

El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Gustavo Pacheco López, ocupó el tercer lugar con una aprobación de 58 puntos.

El cuarto lugar del ranking fue para el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López con 57.2 puntos.

Arturo Reyes Sandoval del Instituto Politécnico Nacional, se posicionó en el quinto lugar con 56.6 puntos; seguido de la rectora de la Universidad de Guadalajara Karla Planter Pérez con 55.4 puntos de aprobación.