Mario Delgado: gobierno federal amplia infraestructura en bachilleratos y universidades de todo el país  

Nuevos espacios educativos en educación media superior y superior El secretario Mario Delgado destacó las acciones que se han puesto en marcha a nivel nacional para aumentar los espacios educativos de nivel bachillerato y universitario a fin de beneficiar a un mayor número de estudiantes en todo el país

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo enfatizó que el gobierno federal impulsa con 202 acciones el fortalecimiento de la infraestructura educativa en los niveles de Educación Media Superior y Superior, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación, ampliar la cobertura y generar condiciones dignas de aprendizaje para las y los jóvenes del país, en concordancia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Delgado Carrillo mencionó que la infraestructura educativa y cultural es esencial para garantizar el derecho a la educación, de ahí, que en la presente administración se construyen 17 Bachilleratos Tecnológicos en 11 estados, a través de las cuales se busca atender a más de 18 mil estudiantes que contarán con educación de calidad en espacios nuevos, equipados y cerca de casa.

El funcionario resaltó que para el presente año se seguirá avanzando en la construcción de seis nuevos bachilleratos tecnológicos -que se suman a los 14 concluidos el año pasado, para un total de 20-, 52 ampliaciones en 31 entidades federativas y la creación de 130 Ciberbachilleratos, con los que se generarán 65 mil 400 nuevos espacios educativos en todo el país.

Asimismo, indicó que en el 2025 y en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se avanzó en la construcción de 14 nuevos planteles de bachillerato, lo que representa un ritmo de edificación superior al de los gobiernos neoliberales en 30 años y refleja el compromiso del Gobierno de México con la expansión de la educación pública.

Asimismo, resaltó la reconversión de secundarias a bachilleratos y la implementación del sistema modular, estrategias que facilitarán el retorno de estudiantes al Sistema Educativo Nacional (SEN) y promoverán una formación integral con enfoque científico, humanista, cultural y físico, fortaleciendo la permanencia escolar.

Más lugares en educación media superior

En Educación Media Superior, subrayó, actualmente están inscritos más de 5.5 millones de jóvenes y se han fortalecido las opciones educativas mediante la actualización de planes y programas de estudio, así como la incorporación de 14 nuevas carreras en el Bachillerato Nacional, alineadas al desarrollo regional y nacional, con una formación integral que responde a las necesidades sociales y productivas del país.

Nuevos planteles de nivel universitario

Por lo que se refiere a la Educación Superior, Delgado Carrillo subrayó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), contará con unidades académicas en: Tijuana, Baja California; Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí; Naucalpan, Chalco y Chimalhuacán, Estado de México; Ciudad de México; Teolocholco, Tlaxcala; Comitán, Chiapas; y Kanasín, Yucatán.

Estas nueve unidades fortalecen su oferta educativa con 36 licenciaturas, cinco especialidades, tres doctorados, 15 posgrados y siete maestrías, diseñados para atender las necesidades de formación profesional y de investigación del país, así como para garantizar a las y los estudiantes oportunidades de desarrollo académico de alta calidad.

Respecto a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), el funcionario federal indicó que en la actualidad existen 215 sedes en todo el país, con 85,000 estudiantes, atendidos por 1,652 docentes y 10,589 egresados titulados.

Destacó que las nuevas sedes de las UBBJ se ubicarán en comunidades que menos tienen en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, para lograr la meta de alcanzar 300 sedes al término de la administración.

El secretario de Educación advirtió que con todas estas acciones se impulsa un desarrollo más equitativo y competitivo, además de que se promueve y garantiza la inclusión de las comunidades más vulnerables, reafirmando el compromiso del Gobierno de México con una educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos.