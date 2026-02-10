Modalidad 40 del IMSS: ¿Cómo funciona está opción para mejorar la pensión? Con la Modalidad 40 del IMSS puedes continuar cotizando a pesar de haber perdido el trabajo; conoce todos los detalles sobre esta forma para mejorar tu pensión (Imagen hecha con IA y IMSS)

Con la Modalidad 40 del IMSS puedes continuar cotizando a pesar de haber perdido el trabajo. Conoce todos los detalles, además de cómo funciona esta forma para mejorar tu pensión.

La inscripción a la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio en el IMSS, también conocida como Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social, es una forma que te ofrece esta institución médica para que continúes cotizando a pesar de haber perdido tu trabajo, ofreciéndote la oportunidad de mejorar tu pensión.

¿Cómo funciona la Modalidad 40 del IMSS?

La inscripción a la Modalidad 40 del IMSS te permite continuar cotizando en los seguros de invalidez y vida, así como en el seguro de retiro en edad avanzada y vejez, a pesar de haber perdido tu trabajo.

Por lo que, a través de esta modalidad, podrás seguir acumulando semanas de cotización y recursos en tu cuenta individual, mientras que también te ofrece la oportunidad de aumentar la cantidad de salario percibido antes de que perdieras el trabajo.

Bajo esta modalidad, lo único que tienes que hacer es cubrir el pago de las cuotas obrero-patronales, las cuales tú puedes decidir el monto al momento de incorporarte, pudiendo mejorar el pago a tu pensión para cuando te retires.

¿Cuánto se paga en la Modalidad 40 del IMSS?

El pago de la Modalidad 40 del IMSS dependerá del salario escogido al momento de cotizar, el cual podrá ser mayor o igual al que tenía registrado al momento de la baja en el régimen obligatorio.

No obstante, este monto no deberá rebasar el límite superior de 25 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, aquellas personas que deseen inscribirse a la Modalidad 40 del IMSS, tendrán que pagar mensualmente por adelantado a más tardar el 17 de cada mes.

¿Cuáles son los requisitos para la Modalidad 40 del IMSS?

Para inscribirte a la Modalidad 40 del IMSS podrás realizar el trámite en línea o, si lo prefieres, de manera presencial, aunque en ambos casos, estos son los documentos que te estarán solicitando: