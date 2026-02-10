¿Nepotismo en NL? “No se pueden menoscabar derechos”: Maynez sobre Mariana Rdz

El dirigente nacional de MC, Jorge Alvarez Maynez con integrantes de su bancada en el Senado

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano desestimó los cuestionamientos sobre nepotismo en caso de que el partido naranja otorgue la candidatura a la gubernatura de Nuevo León a Mariana Rodríguez, actual esposa del gobernador de esa entidad, Samuel García y justificó que “no se pueden menoscabar los derechos políticos de ninguna persona” por el parentesco.

El parentesco –agregó--es solo una de muchas variables que deben analizarse con cabeza fría, inteligencia y sensatez.

Añadió que la voluntad popular es un factor esencial en la toma de decisiones.

No obstante aseveró que pese a su ventaja en las encuestas la candidatura a Nuevo León no está definida pues “en política nada está escrito” y destacó el respaldo que tiene Mariana Rodríguez pero también el senador Luis Donaldo Colosio Riojas que son “perfiles “fuera de serie” con amplio respaldo social.

Sin embargo, reconoció que Colosio Riojas tiene proyección tanto en Nuevo León como en Sonora, por lo que podría contender en distintos escenarios políticos, al señalar que “tiene mano en las dos”.

En cuanto a posibles alianzas, Álvarez Máynez descartó de manera tajante cualquier coalición con el PRI o el PAN en Nuevo León.

Entrevistado en el Senado, indicó que el método de selección del candidato se basará principalmente en encuestas y en el análisis integral de diversos factores.

Álvarez Máynez, afirmó que el partido mantiene abiertas todas las posibilidades rumbo a la candidatura al gobierno de Nuevo León y recalcó que las encuestas serán muy importantes para determinar las candidaturas.

Cuestionado sobre la eventual postulación de la esposa del gobernador de Nuevo León, Alvarez Maynez aseveró que la dirigencia nacional tiene la obligación de construir escenarios en igualdad de circunstancias para todos los militantes, mediante una competencia democrática interna.

El líder de MC también señaló que el partido cuenta con otros perfiles competitivos en la entidad, como los alcaldes Héctor García (Guadalupe), Félix Arratia (Juárez), Raúl Cantú (Salinas Victoria), entre otros, quienes están listos para competir.