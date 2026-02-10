Pese a consejo de Sheinbaum, Monreal defiende derecho a participar en la interna de Morena por Zacatecas

Saúl Monreal consideró injusto que se le excluya de manera anticipada solo por su apellido. (Graciela López Herrera)

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, aseguró que valorará el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para esperar seis años antes de buscar la gubernatura de Zacatecas; pero recalcó que no renunciará a su derecho de participar en la contienda interna de su partido y exigió que se le tome en cuenta en las encuestas rumbo a 2027.

“Lo único que estoy pidiendo es que se me considere en las encuestas. Si quedo en cuarto lugar o en último lugar, así lo decidirá la gente”, señaló.

Entrevistado en el Senado, aclaró que aparecer en las mediciones internas no lo convierte automáticamente en candidato, pero sí garantiza un proceso justo y acorde con sus derechos políticos.

Monreal recordó que la convocatoria formal de Morena para la renovación de la gubernatura se publicará hasta octubre o noviembre, por lo que será hasta entonces cuando defina su postura final.

“Hoy muchos quieren hacerles creer que ya todo está decidido, que ya nos bajaron, que ya hay candidato o candidata, pero quiero que quede claro: en este momento no hay nada para nadie. Mienten quienes dicen que todo está definido, lo único que buscan es confundir a la militancia y engañar al pueblo de Zacatecas”, denunció.

Al encabezar una asamblea estatal durante el pasado fin de semana, el senador Saúl Monreal anunció que buscará la a candidatura al gobierno de Zacatecas, pese a que su partido prohíbe el “nepotismo electoral”.

Esgrimió que ningún estatuto puede estar por encima de lo que quiere la gente, por lo que dijo, llegará hasta donde quiera el pueblo de Zacatecas.

Horas después la presidenta Sheinbaum consideró que el senador aún es joven y le sugirió esperar otro periodo para competir por una gubernatura.

Monreal aseveró que valorará esa solicitud y explicó que su intención nunca ha sido confrontar ni desafiar a la presidenta, a quien —dijo— ha respaldado de manera permanente.

EL APELLIDO MONREAL

El senador reconoció que su aspiración se ve condicionada por el debate interno sobre nepotismo, particularmente por el hecho de que su hermano, David Monreal, es el actual gobernador de Zacatecas.

No obstante, consideró injusto que se le excluya de manera anticipada solo por su apellido.

“Por apellidarme Monreal se me quiere hacer a un lado a priori, cuando tengo 27 años de trayectoria política y no soy un improvisado”, sostuvo.

Monreal Ávila subrayó que el nepotismo, en su definición, implica otorgar cargos sin méritos ni experiencia, lo que —aseguró— no aplica en su caso.

“La diferencia es cuando se les da un espacio solo por ser familiar. Yo tengo una carrera política propia”, afirmó.

Aunque reiteró su respeto a la presidenta pidió a la dirigencia nacional de Morena tomar en cuenta a los liderazgos locales en los procesos internos.

