“¡Que la Fuerza Aérea siga volando alto!”, celebra Sheinbaum el 111 aniversario de la FAM

111 Aniversario de la FAM

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) conmemoró su 111 aniversario como una institución fundamental en la defensa de la soberanía nacional y el apoyo a la población. A lo largo de más de un siglo, sus integrantes han desempeñado un papel clave no sólo en tareas de seguridad y vigilancia del espacio aéreo, sino también en misiones humanitarias, de auxilio en desastres naturales y transporte de ayuda en momentos críticos. Su evolución tecnológica y profesional refleja el compromiso permanente de la Fuerza Aérea con la nación y con el pueblo de México.

Durante la ceremonia de aniversario, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó el compromiso de servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia que da identidad a las y los mexicanos. Aseguró que la FAM es una institución que encarna el espirito histórico de servicio, entrega y compromiso.

“Que la Fuerza Aérea Mexicana siga volando alto, llevando auxilio a donde hay necesidad, esperanza a donde hay dificultad, y orgullo nacional a cada rincón del país... Les reconocemos, les admiramos y a nombre del pueblo de México les agradecemos siempre. ¡Que viva la Fuerza Aérea Mexicana!”, celebró la mandataria.

Durante su discurso destacó que, independientemente de septiembre, que es el mes patrio, el mes de febrero es para recordar que México se ha forjado con valores profundos debido a que se conmemoran distintos acontecimientos como el 5 de febrero, Día de la Constitución; el 9 de febrero, Aniversario de la Marcha de la Lealtad; el 10 de febrero, Día de la FAM; 19 de febrero, Día del Ejercito Mexicano; el 24 de febrero, Día de la Bandera.

“Son fechas que marcaron momentos decisivos de la historia de México, que explican el sentido profundo de la nación… Estas fechas de febrero nos hablan de una nación forjada por un pueblo tenaz, que no se resigna, que defiende sus derechos, que cuida sus símbolos y que construye siempre esperanza”.

Sheinbaum recordó que, desde su creación, la FAM ha evolucionado de manera constante, ha acompañado la consolidación del país, fortalecido sus capacidades técnicas y humanas, y asumido una misión que va más allá de la defensa militar.

“A lo largo de las décadas la FAM ha sido protagonista silenciosa de innumerables acciones en favor del país”, afirmó.

“Sus aeronaves han cruzado montañas, selvas, desiertos y mares para llevar auxilio a comunidades que durante horas o días quedaron incomunicadas. Han trasladado enfermos en situaciones criticas y llevado vacunas y medicamentos a los lugares más apartados. Han combatido incendios, han participado en operaciones de rescate que salvaron miles de vidas”:

También recordó que, en terremotos, huracanes, inundaciones, incluso durante la emergencia sanitaria, la Fuerza Aérea Mexicana estuvo y ha estado cumpliendo su misión con profesionalismo, entrega, con amor y sentido humano.

“Cada misión aérea es una historia de entrega, cada operación habla de mujeres y hombres que entienden su servicio como un compromiso con la vida y con la salvaguarda y el bienestar del pueblo y la nación”.

FAM, centinela del cielo

El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que la Fuerza Aérea Mexicana ocupa un papel de singular relevancia, “es la centinela del cielo patrio, vigilando y protegiendo desde lo más alto, la soberanía del espacio aéreo nacional”, declaró.

Y destacó que la FAM se prepara diariamente para cumplir su primera misión de defensa de soberanía, pero también para llevar alivio a la población ante alguna necesidad pública o un desastre.

Ejemplificó que en un mes se han realizado más de 1600 operaciones aéreas sin percances, “lo que demuestra el alto nivel de capacitación de los pilotos y especialistas de la aviación y el adecuado mantenimiento del material de vuelo”.

Dio a conocer que, la FAM impulsará la actualización permanente de su flota con la adquisición de 10 helicópteros multipropósito, un avión de transporte pesado y 6 aeronaves piloteadas a distancia de alcance estratégico, con el propósito de fortalecer sus capacidades operativas y cumplir con diversas misiones en beneficio del pueblo de México.

“El pueblo de México puede estar seguro de que, así como las águilas del escuadrón 201 defendieron en 1945 el honor nacional más allá de las fronteras, con ese mismo legado, los integrantes de la Fuerza Aérea Militar seguirán surcando los cielos en busca de nuevos horizontes promisorios, hasta donde se extienda la grandeza de nuestra patria

Para finalizar su discurso, el general felicitó a los integrantes de la FAM y les pidió mantener firmes sus principios de honor, valor y lealtad, ya que con ellos “engrandecen a la Fuerza Aérea de todas y todos los mexicanos”.