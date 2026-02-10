Secuestran a cinco hombres en Sinaloa; ahora en el municipio de Ahome

Cinco hombres fueron secuestrados en Sinaloa Uno de ellos es menor de edad, fueron privados de la libertad en Ahome

La violencia ligada a las desapariciones forzadas vuelve a poner bajo los reflectores el norte de Sinaloa. Cinco hombres fueron secuestrados tras ser interceptados por un grupo armado mientras viajaban por la carretera Los Mochis–Ahome.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas confirmó el secuestro. El ataque ocurrió cuando las personas se desplazaban en un vehículo particular en el municipio de Ahome.

A través de sus redes sociales difundió las fichas de búsqueda en las que detalló que fueron privados de su libertad el 7 de febrero, aproximadamente a las 09:00 horas.

¿Quiénes son los hombres secuestrados en Ahome, Sinaloa?

Entre las personas que siguen sin ser localizadas se encuentran Luis Ramón Flores Ceballos de 38 años y su hijo Luis Armando Flores Vallejo de 19, ambos originarios de Mazatlán. También permanecen desaparecidos los hermanos Juan Antonio Soto Espain de 29 años y José Ángel Soto Espain de 17, así como Heriberto López Díaz de 30.

Secuestros en Sinaloa

El secuestro de estos cinco hombres no es un hecho aislado. Se suma a una cadena de episodios recientes que revelan un patrón de violencia contra civiles que transitan por zonas disputadas por facciones del crimen organizado.

En Concordia, al sur del estado, diez trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver fueron privados de la libertad. Las primeras investigaciones federales indican que habrían sido confundidos con integrantes de un grupo criminal rival. Cinco de ellos fueron hallados muertos en fosas clandestinas en el poblado de El Verde, a unos 40 kilómetros del lugar donde desaparecieron, mientras el resto continúa sin ser localizado.

Las autoridades federales informaron que los detenidos por este caso pertenecen a una célula vinculada a Los Chapitos, una de las facciones que se disputan el control territorial en Sinaloa.

La misma dinámica se repite en la costa del estado. Cuatro turistas originarios del Estado de México permanecen desaparecidos tras ser secuestrados por un grupo criminal en Mazatlán luego de rentar vehículos recreativos.

De acuerdo con la información oficial, seis personas fueron inicialmente privadas de la libertad, dos de ellas liberadas minutos después, mientras que los otros cuatro continúan retenidos.

Las autoridades federales confirmaron que el grupo criminal estuvo detrás del secuestro, reforzando la hipótesis de que los levantones en Sinaloa responden a controles territoriales ejercidos por organizaciones delictivas que operan en este territorio del norte del país.

